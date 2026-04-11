  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

حبیبی: بنیاد مسکن نقش مهمی در توسعه روستاها دارد

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در بازدید از بنیاد مسکن استان، این نهاد را یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی و توسعه روستاها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در بازدید از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد، با قدردانی از تلاش کارکنان اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برکات نظام جمهوری اسلامی و از دستاوردهای مهم انقلاب در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است.

وی با اشاره به وضعیت روستاها پیش از انقلاب افزود: در آن دوران روستاها عملاً متولی مشخصی برای توسعه نداشتند، اما پس از انقلاب و با فرمان تاریخی امام خمینی(ره)، بنیاد مسکن مسئولیت عمران و آبادانی روستاها را بر عهده گرفت و خدمات گسترده‌ای در این حوزه ارائه شد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: اقدامات بنیاد مسکن در بسیاری از مناطق موجب ارتقای سطح زندگی در روستاها شده و در برخی موارد حتی خدمات ارائه‌شده در روستاها با خدمات شهری قابل رقابت بوده است.

حبیبی رضایت مردم از عملکرد این نهاد را حاصل تلاش‌های جهادی کارکنان آن دانست و تصریح کرد: تأمین مسکن محرومان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بنیاد مسکن است که از ابتدای تأسیس این نهاد مورد توجه قرار داشته و همچنان با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در مدیریت بحران‌ها خاطرنشان کرد: در حوادثی همچون جنگ، زلزله و سیل، این نهاد همواره در صف نخست خدمات‌رسانی قرار داشته و با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده، اقدامات لازم برای بازسازی و کمک به مردم را انجام داده است.

استاندار کرمانشاه همچنین عملکرد بنیاد مسکن استان در بازسازی خسارات ناشی از جنگ اخیر را قابل تقدیر دانست و افزود: کارکنان این مجموعه حتی در ایام تعطیلات و مناسبت‌ها با تشکیل تیم‌های ارزیابی و نظارتی، به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق آسیب‌دیده حضور داشتند.

حبیبی در پایان بنیاد مسکن را نهادی توانمند و چندبعدی در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش‌ها، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه روستاها و حمایت از مناطق محروم برداشته شود.

کد مطلب 6798125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها