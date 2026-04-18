  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

رایزنی وزیران خارجه ترکیه و روسیه درباره تحولات منطقه

وزیران خارجه روسیه و ترکیه درباره تحولات منطقه با یکدیگر رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و هاکان فیدا ن همتای ترکیه ای او درباره تحولات منطقه رایزنی کردند.

طرفین در حاشیه نشست دیپلماسی در آنتالیا درباره اوضاع خلیج فارس و خاورمیانه رایزنی کردند.

لاوروف و فیدان تاکید کردند که روسیه و ترکیه در راستای تقویت همکاری سازنده به منظور دست یابی به راهکارهای فعال برای حل بحرانها حرکت می کنند.

این در حالی است که پیش از این «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: ما برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و آمریکا به یکدیگر تلاش می کنیم. لبنان یکی از برجسته ترین نقاط اختلافی میان آمریکا و ایران به شمار می رود.  ایران و آمریکا بسیار به دستیابی به توافق در جریان مذاکرات اسلام آباد نزدیک بودند.

کد مطلب 6804119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها