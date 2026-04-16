وزیران امورخارجه روسیه و عربستان درباره تحولات تنگه هرمز رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور در گفتوگویی تلفنی با فیصل بن فرحان، همتای عربستانی اش، درباره تحولات تنگه هرمز رایزنی کرده است.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: دو طرف درباره وضعیت تنگه هرمز به دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و اقدامات تلافیجویانه تهران تبادل نظر کردند.
این بیانیه میافزاید: دو طرف بر ضرورت توقف فوری تمامی اقدامات خصمانه که کشورهای ساحلی خلیج فارس، بهویژه زیرساختهای غیرنظامی را تحت تأثیر قرار میدهد، تأکید کردند.
در پایان این بیانیه آمده است: یک اجماع کلی وجود دارد که لازم است تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک میان آمریکا و ایران با میانجی گری پاکستان ادامه پیدا کند.
