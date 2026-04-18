به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات نحوه تمدید پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان و صندوق بیمه سلامت روستاییان را تشریح کرد.

بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، با توجه به اتمام اعتبار پوشش بیمه‌ای بیمه شدگان در صندوق سلامت همگانی ایرانیان مشمول دهک‌های درآمدی اول تا پنجم و همچنین صندوق روستاییان در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵، تمدید اعتبار پوشش بیمه‌ای بیمه شدگان این دو صندوق به شرح ذیل انجام می‌شود.

در صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان، پوشش بیمه تمامی افراد دارای بیمه سلامت همگانی ایرانیان فاقد اعتبار شده تا پایان فروردین ماه سال جاری با هر وضعیت بیمه‌ای به جز ابطال، پس از بررسی وضعیت حیات، کنترل همپوشانی و استعلام آخرین دهک درآمدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که مشمول دهک‌های درآمدی اول تا پنجم باشند، تا تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده تمدید و اعتباربخشی می‌شود.

همچنین لازم به یادآوری است که بیمه شدگان مشمول دهک‌های درآمدی اول تا پنجم صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان باید به طور مستمر در بانک اطلاعاتی بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت فاقد اعتبار شدن، با رعایت شروط ذکر شده در فوق، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۶ تمدید اعتبار شوند.

در صندوق بیمه سلامت روستاییان نیز پوشش بیمه تمامی افراد دارای بیمه روستاییان فاقد اعتبار شده تا پایان فروردین ماه سال جاری با هر وضعیت بیمه‌ای به جز ابطال، پس از بررسی وضعیت حیات، کنترل همپوشانی و استعلام آخرین دهک درآمدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که مشمول دهک‌های درآمدی اول تا پنجم باشند، تا تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده تمدید و اعتباربخشی می‌شوند. سایر مشمولین که در دهک‌های درآمدی ششم تا دهم قراردارند، تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تمدید اعتبار می‌شوند.