به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری اظهار کرد: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، پس از هیدوچ در شهرستان سیب و سوران، کلات با ۵.۵ میلی‌متر، رئیس‌آباد با ۴ میلی‌متر، ناهوک با ۲ میلی‌متر و سراوان با ۰.۵ میلی‌متر بارش در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی استان افزود: تا اواخر هفته، به‌ویژه در ساعات صبح، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات همراه با گردوخاک در مناطق شمالی سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز در ساعات میانی روز، وزش باد و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست.

حیدری بیان کرد: تا امشب در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی استان و از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات جنوبی، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق فراهم است.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: افراد، به‌ویژه بیماران دارای مشکلات تنفسی، هنگام وقوع گردوخاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان همچنین از شهروندان خواست در مناطق مستعد بارش، از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پرهیز کنند.