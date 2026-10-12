کشف ۷۸ تن گاز مایع قاچاق به ارزش ۸۵ میلیارد ریال در سیستان و بلوچستان

به گزاش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و حین کنترل و رصد در ایست و بازرسی خان‌محمد چاه، موفق به کشف بیش از ۷۸ هزار کیلوگرم گاز مایع قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ارزش تقریبی سوخت کشف‌شده بر اساس نظر کارشناسان، بیش از ۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودروی متخلف توقیف و یک نفر دستگیر شد که متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

اسحاقی با اشاره به تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، بر برخورد با متخلفان در این حوزه تأکید کرد.