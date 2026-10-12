حجت‌الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور مردان و زنان مؤمن در میادین و خیابان‌ها اظهار کرد: حضور مستمر مردم در صحنه، نشان‌دهنده ایمان، وفاداری و استواری آنان است و این حضور باید همچنان با قدرت ادامه داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، میادین و خیابان‌ها همچنان شاهد گام‌های استوار مردم باشد و این حضور، پشتوانه‌ای برای رزمندگان کشورمان در مقابله با دشمنان فراهم کند.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به ضرورت قدردانی از همراهی مردم خاطرنشان کرد: مسئولان و خدمتگزاران جامعه در بخش‌های مختلف باید قدر حضور مردم مؤمن، وفادار و باصلابت را بدانند و این همراهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور تلقی کنند.

دهشیری با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی شهرستان تصریح کرد: در این جلسه، حاضران بر ضرورت پررنگ‌ترشدن حضور مردم و مسئولان در میادین تأکید کردند و بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که استمرار این حضور باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند میادین و خیابان‌ها خلوت شود تا بتواند از کاهش حضور مردم برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند، اما ملت ایران با حضور آگاهانه و مسئولانه خود نشان داده است که در برابر چنین تلاش‌هایی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به آیه ۱۰۲ سوره مبارکه نساء اضافه کرد: قرآن کریم به مسلمانان هشدار می‌دهد که دشمنان در انتظار غفلت آنان از سلاح‌ها و امکاناتشان هستند تا از این فرصت برای ضربه‌زدن استفاده کنند؛ بنابراین، شناخت دشمن و آگاهی از اهداف و نقشه‌های او اهمیت فراوانی دارد.

دهشیری ادامه داد: جامعه اسلامی باید مراقب باشد که با غفلت از شرایط و موقعیت خود، زمینه تحقق خواسته‌های دشمن را فراهم نکند؛ چراکه یکی از اهداف دشمن، ایجاد غفلت و تضعیف هوشیاری مردم در شرایط حساس است.

وی با بیان اینکه غفلت می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌پذیری جامعه شود، یادآور شد: دشمن‌شناسی تنها به شناخت طرف مقابل محدود نمی‌شود، بلکه باید خواسته‌های او را نیز شناخت و از اقداماتی که موجب خوشحالی دشمن می‌شود، پرهیز کرد.

امام‌جمعه اردستان با تأکید بر نقش ایمان و اعتقادات دینی در پایداری مردم بیان کرد: حضور در میادین زمانی از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که بر پایه ایمان، شناخت و آگاهی شکل بگیرد؛ ازاین‌رو، لازم است مردم ضمن حفظ هوشیاری، مبانی اعتقادی و انگیزه‌های خود را تقویت کنند.

دهشیری با اشاره به جایگاه مردم در حفظ انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: همراهی مردم و مسئولان و استمرار حضور در صحنه می‌تواند در تقویت روحیه عمومی و مقابله با اهداف دشمن مؤثر باشد و مسئولان نیز باید با حضور در کنار مردم، قدردان این همراهی باشند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و جان‌باختگان عرصه انقلاب اسلامی و جنگ تأکید کرد: فداکاری شهدا و ایستادگی مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و باید با حفظ وحدت، هوشیاری و حضور مسئولانه، این مسیر استمرار پیدا کند.