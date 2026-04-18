به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در گردهمایی فرهنگیان لرستان، اظهار داشت: برای توسعه لرستان، از دعواهای بینتیجه اجتناب کردهایم و امروز وحدت و یکپارچگی بین مسئولان استان به نفع مردم وجود دارد.
وی ادامه داد: برنامههای متعددی برای شتاب توسعه استان داریم که نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگیان در این مهم بسیار تأثیرگذار است.
استاندار لرستان، افزود: امروز مردم کف خیابان سرمایه اجتماعی هستند و نقش فرهنگیان در ارتقای این سرمایه بیبدیل است؛ چراکه کودکان نوجوانان ما در بهترین ساعات عمر در اختیار سیستم تعلیموتربیت هستند.
شاهرخی، گفت: باید نگاه جدی به آموزشوپرورش معطوف و ظرفیت فراوان آن بیشازپیش به کار گرفته شود تا جایگاه معنوی این نهاد موردتوجه ویژه قرار گیرد.
وی افزود: آموزشوپرورش نباید بهمثابه حزب سیاسی باشد؛ چراکه کلاس درس و مدرسه جای جناحبندی نیست و نتیجه نگاه سیاسی ما بایست منجر به ارتقای معدل و سطح علمی جایگاه فرهنگیان باشد.
استاندار لرستان با تأکید بر حمایت از معلمان در راستای ارتقای کیفیت آموزش و شایستهسالاری، بیان داشت: حضور مردم در خیابان بیانگر سرمایه عظیم اجتماعی ایران اسلامی است و فرهنگیان در ارتقای هر چه بیشتر این ظرفیت تأثیرگذار هستند.
شاهرخی، بیان کرد: دو عنصر مهم رهبری حکیم و حضور آحاد مختلف مردم در صحنه، رمز عبور از بحرانها و موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: کارسازی و موفقیت امروز نیروهای مسلح با حضور مردم تسهیل شده است؛ چراکه این ملت الهی، بصیر، همیشه در صحنه و وفادار به آرمانهای انقلاب رمز موفقیت هستند و مردم لرستان نیز ۴۸ شب گذشته همگام با تمام نقاط ایران با عشق وصفناپذیری در صحنه بودند.
