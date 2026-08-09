به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر کیانی با تشریح رویکردهای نوین اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند، اظهار کرد: سیاست کلان ما در نهاد کتابخانهها گذار از فضای سنتی صرفاً امانتدهی کتاب به سمت محیطهای پویا و چندمنظوره برای ارتقای دانش کاربردی شهروندان است.
وی با تاکید بر اینکه کتابخانههای عمومی در مناطق کمبرخوردار و روستاها بهعنوان یکی از اصلیترین پایگاههای فرهنگی شناخته میشوند، افزود: با توجه به گستردگی شبکه کتابخانهها در سطح کشور این مراکز ظرفیت بالایی دارند تا به کانونهای اصلی فعالیتهای آموزشی و مهارتافزایی تبدیل شوند، موضوعی که میتواند خلأ دسترسی به سایر مراکز آموزشی را بهویژه در نقاط دورافتاده پر کند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند با اشاره به ضرورتهای اقتصادی کشور و لزوم حمایت از معیشت خانوارها، تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی نیاز به ایجاد منابع درآمدی پایدار و زودبازده بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ از این رو راهاندازی کارگاههای تولیدی و بسترسازی برای کسبوکارهای کوچک با سرمایه اولیه اندک در دستور کار این اداره قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار برگزاری این دورهها اشاره کرد و گفت: با هدف بهرهمندی اقشار مختلف بهویژه زنان خانهدار، این آموزشها با همکاری مراکز فنیوحرفهای و تشکلهای مردمنهاد و با حمایت خیرین بهصورت رایگان ارائه میشود.
کیانی در پایان خاطرنشان کرد: توانمندسازی مهارتی زنان خانهدار و فراهمسازی مقدمات لازم برای راهاندازی کسبوکارهای خانگی اولویت اصلی ما در اجرای این طرح است تا کتابخانهها علاوه بر رسالت فرهنگی، سهم موثری در بهبود اقتصاد خانوارهای نهاوندی ایفا کنند.
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