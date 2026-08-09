تمهیدات ویژه برای میزبانی از زائران رضوی در دهه پایانی ماه صفر

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه صفر و ایام سوگواری شهادت امام رضا (ع)، شهر مشهد مقدس در آستانه میزبانی از میلیونها زائر پیاده و سواره قرار گرفته است. در همین راستا، مدیریت شهری و بخشهای مختلف خدماترسانی در خراسانرضوی با تمام توان و بهرهگیری از ظرفیتهای حداکثری، خود را برای پذیرایی شایسته از زائران آماده کردهاند تا تجربهای آرام و معنوی برای مشتاقان حریم رضوی رقم بزنند.
بسیج ظرفیتهای خدمات شهری مشهد برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر
مهدی یعقوبی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این ایام، مجموعه خدمات شهری با تمرکز بر ارتقای نظافت و پاکیزگی شهر، مدیریت پسماند، تأمین خدمات بهداشتی، ایمنی، آمادهسازی فضای سبز و تامین ارزاق و کالاهای اساسی مورد نیاز برنامههای متعددی را در سطح شهر و بهویژه پیرامون حرم مطهر رضوی اجرا خواهد کرد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد افزود: ۶۲۰۰ پاکبان همراه با تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز برای انجام عملیات رفتوروب و شستوشوی معابر در سطح شهر، بهویژه پیرامون حرم مطهر، در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی گفت: همچنین ۱۱۰۰ پاکبان معین نیز برای خدمترسانی در مناطق تعیینشده پیشبینی شده است.
یعقوبی بیان کرد: یکی از محورهای برنامه خدمات شهری، آمادهسازی مبادی ورودی مشهد برای استقبال از زائران پیاده است که در این راستا ۷ محور ورودی شهر تا عمق ۱۰ کیلومتر پاکسازی میشود. این عملیات در محورهای جاده قوچان، محور قدیم و جدید نیشابور، سرخس، کلات، فریمان و میامی انجام خواهد شد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد افزود: در۴۸۰ سان لایت، پیام های مرتبط با دهه آخر صفر اکران خواهد شد و همزمان با این ایام ۶۰ هزار متر طول از آذین بندی های سطح شهر به رنگ قرمز در خواهد آمد.
وی گفت: بهمنظور تقویت زیرساختهای جمعآوری زباله در ایام دهه پایانی صفر، ۲۱۰۰ سازه پرتابل در مناطق تعیین شده مستقر خواهد شد.
یعقوبی بیان کرد: همچنین ۱۶ دستگاه خودروی پسماند خشک در مبادی ورودی و مواکب منتهی به حرم مطهر مستقر میشود.
افزایش پروازهای فوق العاده در مسیر مشهد
محمود امانیبنی، مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای میزبانی شایسته از زائران دهه آخر صفر، تمام ادارات و کارکنان فرودگاههای استان خراسانرضوی با تمام توان به میدان آمدهاند.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی افزود: وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها به فرودگاه بینالمللی مشهد در دهه پایانی ماه صفر در راستای افزایش پروازهای فوقالعاده در مسیر مشهد نگاه ویژه داشته و دارند.
وی گفت: با توجه به تأکید مدیرعامل شرکت فرودگاهها مبنی بر ارائه خدمات ویژه به زائران امام رضا(ع)، موکب خدمترسانی در ترمینال پروازهای داخلی و ورودی پروازهای خارجی فرودگاه مشهد برپا شده تا در کنار سایر خدمات فرودگاهی، پذیرای زائران رضوی باشد.
امانی بنی بیان کرد: پیشبینیها حاکی از حضور میلیونی زائران در ایام پایانی ماه صفر است که براین اساس، در این بازه زمانی پیشبینیهای لازم در بخشهای مختلف فرودگاه بینالمللی مشهدمقدس صورت گرفته است.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی گفت: اوج عملیات مربوط به روزهای پایانی هفته جاری بوده و تمامی ظرفیتها برای مدیریت مطلوب این حجم از سفرها و نیز برنامهریزیهای لازم برای تسریع در بازگشت زائران پس از پایان مراسم شهادت امام رضا(ع) انجام شده تا این عملیات در کمترین زمان انتظار بهانجام برسد.
برپایی موکب جامع خدمترسانی به زائران پیاده در ورودی آرامستان بهشترضا(ع)
سید محمد صادق احمدینیک، مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته برای میزبانی از زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر، موکب خدمترسانی به زائران پیاده همانند سالهای گذشته در ورودی آرامستان بهشترضا(ع) و با همکاری یگان ویژه استان از ۱۸ تا ۲۲ مردادماه برپا خواهد شد.
مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد افزود: این موکب با هدف ارائه خدمات رفاهی و تسهیل حضور زائران، خدماتی از جمله پذیرایی، توزیع صبحانه، ناهار، میانوعده، چای و شربت، استقرار سرویسهای بهداشتی، حمام، غرفههای محصولات فرهنگی، خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز پزشکی، چادرهای استراحت ویژه بانوان و آقایان، غرفههای نقاشی کودکان و خیاطی را به زائران ارائه میکند.
وی گفت: علاوه بر اینها، اسکان زائران در حسینیه شهید حاج قاسم سلیمانی، واقع در جوار گلزار مطهر شهدای آرامستان بهشترضا(ع)، انجام خواهد شد.
احمدی نیک بیان کرد: با توجه به حضور گسترده زائران پیاده در روزهای پایانی ماه صفر، هماهنگیهای لازم برای مدیریت تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده است.
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