پیروزی در جنگ، آغاز راهبرد جدید ایران در دیپلماسی و بازسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ پژوهشگر اقتصادی - سیاسی کشور درباره سرنوشت جنگ بیانیهای صادر کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«به نام خدا
در آستانه پایان مهلت آتشبس ۲ هفتهای، اینجانبان بهعنوان پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی سیاسی ضمن خداقوت به نیروهای مسلح که ابرقدرت متکبر و زورگو را در تحقق اهداف جنگی اش شکست دادند و تشکر از ملت بصیر و شجاع ایران که در میدان را محکم نگه داشتند، لازم میدانیم نکاتی را با مسئولان ارشد کشور یادآوری کنیم: انتظار میرود از شروط دهگانه رهبر عزیز انقلاب برای آتش بس، مطلقاً کوتاه نیایید و به امضای دشمن عهدشکن هیچ اعتماد نکنید. وقتی دشمن می خواهد شکست میدان خود را با مذاکره و جنگ روانی جبران کند، برای امضای اسناد حقوقی، به اسلامآباد یا جای دیگری سفر نکنید. در شرایطی که قوانین و حقوق بینالملل زیر پای چکمهپوشان آمریکایی است، با دشمن قلدر فقط با زبان موشک و پهپاد صحبت و استدلال کنید و بدانید ملت هرچند هزینههای سنگینی دراین جنگ پرداخته اما برای امنیت بلندمدت، آماده مقاومت و جانفشانی است تا یکبار برای همیشه سایه جنگ از کشور برداشته شود.
انتظار میرود بهجای اینکه برای بازسازی به آمریکا چشم بدوزیم، با چین و روسیه و کشورهای دوست در منطقه، در ابعاد کریدوری، تجاری، فناوری، اقتصادی، امنیتی و سیاسی وارد مذاکره و بازی برد برد شویم و جایگاه بین المللی جدید برای ایران بعداز جنگ را مبتنی بر قراردادهای بلند مدت همه جانبه با دو قدرت جهانی تعریف کنیم.
هرچند انهدام جنگندههای نسل پنجم دشمن افتخارآمیز بود، اما انتظار میرود با کمک پژوهشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان، به فناوریهایی دست پیداکنیم تا من بعد، هرگونه پرتابه یا هواپیما و پهپاد دشمن، بهمحض ورود به آسمان ایران، شناسایی و منهدم شود و از نظر فنی بتوانیم نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و دیگر مدعیان منطقهای را کاملاً نابود کنیم.
بخاطر نقش کشور امارات در تجاوز نظامی به ایران، انتظار میرود این کشور از نقشه ارزی و تجاری ایران حذف و با اعمال تحریمهای نظامی و اقتصادی به شدت مجازات شود.
در جریان اعلام آتش بس و تحولات بعدی، در توجیه افکار عمومی، کوتاهی غیرقابل قبولی صورت گرفت. انتظار میرود من بعد با مردم بیشتر صحبت کنید و برای مقابله با جنگ روانی– شناختی ترامپ حقه باز، تدبیری موثری بعمل آورید.
این جنگ با دعوت عدهای خائن از دشمن برای حمله به ایران شروع شد. لازم است همه این افراد شناسایی و بدون کمترین ملاحظه، اموالشان برای جبران خسارتهای جنگ توقیف شود. خائنان حاضر در دستگاههای اجرایی و دانشگاهها، در اولویت شناسایی و محاکمه قرارگیرند.
در پایان جنگ، لازم است برای بازسازی، دولت دست یاری بسوی و نخبگان علمی، فنی و کارآفرینان کشور دراز کند و هر سه قوه با حذف فوری موانع تولید، با استفاده از سرمایه اجتماعی ایجادشده در این ۵۰ روز، هموطنان و سرمایه گذاران میهندوست مقیم خارج از کشور را جذب کنند تا شاهد دورانی جدید از رشد تولید و صادرات و اشتغال و رفاه در کشور باشیم.
و ما النّصر الّا من عند اللّه العزیز الحکیم
۲۹ فروردین ۱۴۰۵
امضا کنندگان:
سیدسجاد پادام
میثم پیله فروش
سید محمدرضا حسینی
سید امیر سیاح
مصطفی طاهری
مهدی طغیانی
سید مازیار علوی
سیدروح الله وحیدکیانی
جواد نامجومنش
محمد جواد نظرزاده
نظر شما