ایران از نظر تعاملات تجاری فقط به مرزهای دریایی وابسته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید لیلاز، اقتصاددان در مصاحبه تلویزیونی درمورد تأثیر محاصره دریایی کشور بر تعاملات تجاری ایران گفت: ما ۷-۶ هزار کیلومتر مرز دیگری داریم که در ۳-۲ هفته گذشته با سرعت و شدت تمام در حال فعال شدن بیشتر هستند.
وی ادامه داد: همچنین بعضی از مرزهای کشور از خیلی قبل فعال بودهاند و در این میان، با عراق به عنوان بیشترین شریک تجاری ایران، بیشترین میزان صادرات کالای کشور انجام میشود و نیازی به مرزهای دریایی نداریم و درواقع، ایران به مرزهای دریایی وابسته نیست.
لیلاز گفت: کاری که رئیسجمهور آمریکا انجام میدهد جنگ ارادههاست و میخواهد کشور ما را به سمت روزمرگی پیش ببرد. به همین دلیل، رشد اقتصادی ایران نباید معطل این طور برنامهها باشد.
