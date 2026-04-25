۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

ایران از نظر تعاملات تجاری فقط به مرزهای دریایی وابسته نیست

یک اقتصاددان با اشاره به مرزهای دیگر کشور تأکید کرد که ایران برای تعاملات تجاری خود صرفاً به مرزهای دریایی وابسته نیست و مرزهای دیگری برای این منظور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید لیلاز، اقتصاددان در مصاحبه تلویزیونی درمورد تأثیر محاصره دریایی کشور بر تعاملات تجاری ایران گفت: ما ۷-۶ هزار کیلومتر مرز دیگری داریم که در ۳-۲ هفته گذشته با سرعت و شدت تمام در حال فعال شدن بیشتر هستند.

وی ادامه داد: همچنین بعضی از مرزهای کشور از خیلی قبل فعال بوده‌اند و در این میان، با عراق به عنوان بیشترین شریک تجاری ایران، بیشترین میزان صادرات کالای کشور انجام می‌شود و نیازی به مرزهای دریایی نداریم و درواقع، ایران به مرزهای دریایی وابسته نیست.

لیلاز گفت: کاری که رئیس‌جمهور آمریکا انجام می‌دهد جنگ اراده‌هاست و می‌خواهد کشور ما را به سمت روزمرگی پیش ببرد. به همین دلیل، رشد اقتصادی ایران نباید معطل این طور برنامه‌ها باشد.

سمیه رسولی

