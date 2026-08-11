آغاز فاز یک شهرک گهرباران؛ ۱۰ هزار واحد مسکونی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسنزاده عصر سهشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین اقدامات انجام شده در شهرک مسکونی گهرباران اظهار کرد: این طرح با ظرفیت پیشبینی شده حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی، یکی از پروژههای مهم حوزه تأمین مسکن در مازندران به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بخش نخست آمادهسازی شهرک در زمینی به وسعت حدود ۳۰ هکتار انجام شده است، افزود: در حال حاضر مراحل تفکیک اراضی در دست اجراست و تلاش میشود از مهرماه با ورود پروژه به مرحله عملیاتی، شرایط برای واگذاری زمین به متقاضیان و آغاز ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: تکمیل فرآیندهای اجرایی شهرک گهرباران با جدیت دنبال میشود تا این پروژه از وضعیت مطالعات و آمادهسازی عبور کرده و هرچه سریعتر وارد فاز ساختوساز شود.
حسنزاده با اشاره به تأکیدات استاندار مازندران برای شتاببخشی به طرحهای تأمین مسکن در استان، گفت: دستگاههای مسئول موظف شدهاند روند اجرای پروژههای مرتبط با نهضت ملی مسکن را با سرعت بیشتری دنبال کنند و موانع موجود در مسیر اجرای طرحها را برطرف کنند.
وی در ادامه از پیشرفت مراحل اجرایی شهرک مسکونی گلوگاه خبر داد و بیان کرد: برای آمادهسازی این شهرک که ظرفیت احداث حدود پنج هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی را دارد، اسناد مناقصه تهیه و در سامانه ستاد ثبت شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزود: فرآیند انتخاب پیمانکار پروژه گلوگاه در حال انجام است و پس از مشخص شدن پیمانکار، عملیات آمادهسازی شهرک آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه زمانی اجرای پروژه گلوگاه تصریح کرد: در صورت طی شدن مراحل مناقصه مطابق برنامه، پیشبینی میکنیم عملیات اجرایی آمادهسازی این شهرک طی ۲۰ روز تا یک ماه آینده آغاز شود.
حسنزاده تعیین تکلیف شهرکهای مسکونی و تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن را از محورهای اصلی برنامههای استان عنوان کرد و گفت: پیگیری مستمر مدیریت استان و هماهنگی دستگاههای اجرایی، روند اجرای این پروژهها را شتاب بخشیده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف مجموعه راه و شهرسازی، فراهم کردن زیرساختهای لازم برای اجرای پروژههای مسکونی و تسهیل فرآیند دسترسی متقاضیان به زمین و مسکن است و این موضوع تا رسیدن طرحها به مرحله اجرایی و ساخت دنبال خواهد شد.
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