نخستین اعتبار اصفهان به بازسازی بناهای تاریخی در جنگ اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اصفهان با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی این شهر اظهار کرد: اصفهان فقط یک شهر نیست، بلکه روایت زنده‌ای از همزیستی فرهنگ‌ها، ادیان، هنر و ایمان در بستر تاریخ است.

وی با بیان اینکه این شهر از گذشته محل گفت‌وگوی ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف بوده است، افزود: حتی در دوران جنگ‌های جهانی نیز اصفهان به پناهگاهی برای برخی ملت‌ها از جمله مهاجران اروپایی و لهستانی تبدیل شد و این نشان‌دهنده ظرفیت فرهنگی و تاریخی این شهر است.

استاندار اصفهان با اشاره به برخی چالش‌های سال گذشته در استان گفت: از زمان آغاز مسئولیت، استان با مسائل مختلفی از جمله مشکلات حوزه کشاورزی، تنش‌های بین استانی بر سر آب، ناترازی انرژی و شرایط ناشی از جنگ و ناآرامی‌ها مواجه بوده است، با این حال تلاش شده پروژه‌های مهم استان متوقف نشود.

وی تأکید کرد: حتی در سخت‌ترین شرایط نیز پروژه‌های مهم استان به ویژه در حوزه‌های زیرساختی و عمرانی متوقف نشد و مدیریت استان تلاش کرده است روند توسعه با وجود محدودیت‌های اقتصادی ادامه یابد.

جمالی‌نژاد در ادامه با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی اصفهان اظهار کرد: همواره اعتقاد داشته‌ام میراث فرهنگی پلی میان گذشته پرافتخار و آینده پایدار ماست و باید از این سرمایه بزرگ به‌درستی حفاظت شود.

وی با بیان اینکه بخشی از آثار تاریخی استان در جریان جنگ رمضان آسیب دیده‌اند، افزود: در مجموع ۲۸ اثر تاریخی آسیب دیده که برنامه‌ریزی برای مرمت و بازسازی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار اصفهان ادامه داد: نخستین اعتباری که در این دوره تخصیص داده شد مربوط به بازسازی بناهای تاریخی بوده و تلاش می‌کنیم در بازه زمانی باقی‌مانده از فعالیت دولت، روند مرمت این بناها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی تصریح کرد: برخی از این پروژه‌های مرمتی ممکن است در شرایط عادی سال‌ها زمان ببرد، اما هدف ما این است که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر و با استفاده از ظرفیت هنرمندان و مرمتگران متخصص، این بناها بازسازی شوند.

جمالی‌نژاد همچنین درباره محل استقرار استانداری اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از کارکنان در ساختمان کازرونی مستقر شده‌اند و چند طبقه برای استقرار نیروها در نظر گرفته شده است، با این حال اولویت اصلی، مرمت ساختمان‌های تاریخی و ساماندهی بناهای در معرض تهدید در بافت تاریخی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری حقوقی خسارات وارد شده به آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: یک تیم حقوقی برای بررسی و پیگیری این موضوع تشکیل شده و اقدامات لازم برای طرح شکایت در مجامع بین‌المللی در حال انجام است.

استاندار اصفهان افزود: در این زمینه از متخصصان حقوقی نیز دعوت شده و بررسی‌های میدانی انجام گرفته است و به محض نهایی شدن روند پیگیری، نتایج از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به روند مرمت آثار آسیب‌دیده گفت: تأکید ما این است که مرمت‌ها با بالاترین کیفیت و با حفظ اصالت تاریخی آثار انجام شود تا هویت تاریخی این بناها حفظ شود.

جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به وضعیت گردشگری و صنایع‌دستی استان اظهار کرد: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی با فعالان حوزه گردشگری، هتلداران و فعالان صنایع‌دستی برگزار شده و برنامه‌هایی برای حمایت از این حوزه‌ها در دست اجراست.

وی افزود: در دیداری که با وزیر اقتصاد داشته‌ایم درخواست شده تسهیلات ویژه‌ای برای حمایت از گردشگری اصفهان در نظر گرفته شود تا فعالان این حوزه بتوانند از شرایط دشوار اقتصادی عبور کنند.

استاندار اصفهان ادامه داد: با وجود شرایط خاص کشور، تلاش شده چرخه فعالیت گردشگری و هتل‌ها در استان متوقف نشود و حتی برخی هتل‌ها در حال حاضر برای اسکان نیروها و ارائه خدمات فعال هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های بین‌المللی گردشگری استان گفت: برگزاری نشست سازمان جهانی گردشگری در اصفهان که قرار بود در اردیبهشت برگزار شود به شهریورماه موکول شده است و در صورت برگزاری این رویداد، ظرفیت‌های گردشگری اصفهان در سطح جهانی معرفی خواهد شد.

جمالی‌نژاد اظهار کرد: حضور مسئولان و فعالان گردشگری جهان در اصفهان می‌تواند دریچه‌ای تازه برای جذب گردشگران بین‌المللی و رونق صنعت گردشگری استان باشد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت دیپلماسی گردشگری تأکید کرد و افزود: توسعه ارتباطات دوجانبه و چندجانبه در حوزه گردشگری از برنامه‌های مهم استان است و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر اصفهان استفاده کنیم.

استاندار اصفهان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس مسائل و ظرفیت‌های استان دارند و امیدواریم با همکاری اصحاب رسانه بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان برداریم.