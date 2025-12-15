به گزارش خبرنگار مهر، بهشید برخورداری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، صبح دوشنبه در دیدار با مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان و امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بر ضرورت مرمت، حفاظت و نگهداری مستمر از آتشکدههای تاریخی این استان تأکید کرد.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه مرمت آتشکدههای تاریخی اصفهان، بهویژه آتشکده درب مهر و گوهر، افزود: همکاری و همراهی ادارهکل میراثفرهنگی استان در اجرای این پروژهها قابل تقدیر است و تداوم این روند نیازمند پیشبینی اعتبارات پایدار و توجه ویژه دستگاههای مرتبط است.
نماینده زرتشتیان در مجلس با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی آتشکدهها گفت: این بناها تنها متعلق به یک جامعه خاص نیستند، بلکه بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران محسوب میشوند و حفاظت از آنها، وظیفه ملی همه نهادها و دستگاههاست.
برخورداری همچنین با تأکید بر صیانت از میراثفرهنگی کشور اظهار کرد: اقدامات میراثفرهنگی در حفظ و نگهداری آثار تاریخی ارزشمند کشور شایسته تقدیر است و این مجموعه با جدیت در حال انجام مأموریت خود برای پاسداری از آثار بهجامانده از گذشتگان است.
وی در پایان اعلام کرد: بهعنوان نماینده زرتشتیان، آمادگی داریم در راستای حفظ و مرمت این اماکن تاریخی و مذهبی، پیگیریهای لازم برای تأمین و اختصاص اعتبارات مورد نیاز را انجام دهیم تا این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ و ماندگار شود.
