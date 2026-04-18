هزینه ارزیابی خسارت وسایل نقلیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵) و بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی بیمه، تعرفه جدید هزینه ارزیابی خسارت برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغ، هزینه ارزیابی خسارت به ازای هر فقره ارزیابی به شرح زیر تعیین شده است:

برای انواع موتورسیکلت: ۴,۲۳۹,۸۴۴ ریال؛

برای خودروهای سواری و بارکش با ظرفیت کمتر از ۳ تن: ۶,۶۴۲,۴۲۲ ریال؛

برای خودروهای بارکش با ظرفیت ۳ تن و بیشتر، انواع اتوکارها و سایر خودروها: ۸,۹۰۳,۶۷۲ ریال.

شایان ذکر است این تعرفه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا بوده و کلیه شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موظف به رعایت آن هستند.