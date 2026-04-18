به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به برقراری آتشبس در لبنان این تحول را نه یک توافق عادی، بلکه نتیجه ایستادگی و فشار مقاومت بر رژیم صهیونیستی توصیف کرد.
سرایا القدس در بیانیهای، آتشبس اخیر را «تحمیلشده» به رژیم صهیونیستی دانست و آن را حاصل پایداری و فداکاریهای ملت لبنان و نیروهای مقاومت ارزیابی کرد.
در این بیانیه، ضمن تبریک به مردم لبنان و مقاومت اسلامی، بهویژه حزبالله، تأکید شده است که این دستاورد، ثمره پایداری و ایستادگی در برابر تجاوزات بوده و نشاندهنده «پیروزی اراده و ثبات موضع» است.
سرایا القدس همچنین با اشاره به همبستگی میان مقاومت در فلسطین و لبنان، اعلام کرد که مبارزان دو جبهه در یک مسیر مشترک قرار دارند و این وحدت، عامل اصلی در تحمیل معادلات جدید به دشمن بوده است.
شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در ادامه با اشاره به تلفات و فداکاریهای صورتگرفته، خاطرنشان کرد که این فداکاریها بهعنوان نمادی از تعهد و ایمان در تاریخ ثبت خواهد شد و مسیر مقاومت همچنان ادامه دارد.
سرایا القدس همچنین تأکید کرد که نیروهای مقاومت با حفظ وحدت و انسجام، به تلاش خود برای تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.
نظر شما