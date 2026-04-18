  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

واکنش سرایا القدس به آتش‌بس لبنان

واکنش سرایا القدس به آتش‌بس لبنان

سرایا القدس در بیانیه‌ای، آتش‌بس اخیر را «تحمیل‌شده» به رژیم صهیونیستی دانست و آن را حاصل پایداری و فداکاری‌های ملت لبنان و نیروهای مقاومت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به برقراری آتش‌بس در لبنان این تحول را نه یک توافق عادی، بلکه نتیجه ایستادگی و فشار مقاومت بر رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

سرایا القدس در بیانیه‌ای، آتش‌بس اخیر را «تحمیل‌شده» به رژیم صهیونیستی دانست و آن را حاصل پایداری و فداکاری‌های ملت لبنان و نیروهای مقاومت ارزیابی کرد.

در این بیانیه، ضمن تبریک به مردم لبنان و مقاومت اسلامی، به‌ویژه حزب‌الله، تأکید شده است که این دستاورد، ثمره پایداری و ایستادگی در برابر تجاوزات بوده و نشان‌دهنده «پیروزی اراده و ثبات موضع» است.

سرایا القدس همچنین با اشاره به همبستگی میان مقاومت در فلسطین و لبنان، اعلام کرد که مبارزان دو جبهه در یک مسیر مشترک قرار دارند و این وحدت، عامل اصلی در تحمیل معادلات جدید به دشمن بوده است.

شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در ادامه با اشاره به تلفات و فداکاری‌های صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد که این فداکاری‌ها به‌عنوان نمادی از تعهد و ایمان در تاریخ ثبت خواهد شد و مسیر مقاومت همچنان ادامه دارد.

سرایا القدس همچنین تأکید کرد که نیروهای مقاومت با حفظ وحدت و انسجام، به تلاش خود برای تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6804218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها