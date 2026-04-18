به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، وفیق صفا عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان تاکید کرد: حزب الله هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد.

وی در گفتگو با بی بی سی اضافه کرد: ما هرگز بازگشت به یک توافق شبیه توافق سال ۲۰۲۴ را نخواهیم پذیرفت. موضوع سلاح حزب الله در مرحله کنونی غیر قابل بررسی و بحث است. هرگونه بحث و بررسی در آینده به سلسله شروط اساسی که بر پایه یک آتش بس واقعی و بازسازی کشور بنا شده برمی گردد.

صفا تصریح کرد: قبل از آتش بس واقعی، عقب نشینی نظامیان صهیونیست، بازگشت اسرا، آوارگان و بازسازی کشور نمی توان در این خصوص صحبت کرد. ما نسبت به تجربه های گذشته هشدار می دهیم. آتش بس فرصت آزادی حرکت برای تل آویو مانند سال ۲۰۲۴ به وجود می آورد. تهران شرط کرده بود که مذاکرات باید با آتش بس در لبنان همراه باشد. این شرط به مثابه کمک به لبنان و حزب الله به شمار می رود.