مقاومت عراق: آماده آغاز حملات علیه آمریکا در حمایت از ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ابومهدی الجعفری سخنگوی سرایا اولیاء الدم عراق تاکید کرد: با نزدیک شدن به پایان دوره آتش بس میان متجاوزان آمریکایی و ایران ما برای از سرگیری عملیات های نظامی خود علیه دشمن کاملا آماده ایم.

وی افزود: در دوره جنگ بیش از ۲۰۰ عملیات علیه اشغالگران آمریکایی در عراق و منطقه انجام دادیم و آماده ایم این عملیات ها را شدیدتر و بیشتر انجام دهیم.

الجعفری اضافه کرد: ما خود را برای یک جنگ طولانی آماده کرده ایم و در طول آن عملیات های منحصر به فردی با سلاح های پیشرفته تر که برای نخستین بار استفاده خواهند شد انجام می دهیم.

وی بیان کرد: از ملت های مقاوم می خواهیم به ملت های ایران و لبنان یاری برسانند. با امتمان عهد می بندیم که طعم تلخ شکست و ذلت را به دشمن بچشانیم.