۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۳۸

مقاومت عراق: آماده آغاز حملات علیه آمریکا در حمایت از ایران هستیم

یک گروه مقاومتی در عراق از آمادگی خود برای از سر گیری حملات علیه مواضع دشمن آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ابومهدی الجعفری سخنگوی سرایا اولیاء الدم عراق تاکید کرد: با نزدیک شدن به پایان دوره آتش بس میان متجاوزان آمریکایی و ایران ما برای از سرگیری عملیات های نظامی خود علیه دشمن کاملا آماده ایم.

وی افزود: در دوره جنگ بیش از ۲۰۰ عملیات علیه اشغالگران آمریکایی در عراق و منطقه انجام دادیم و آماده ایم این عملیات ها را شدیدتر و بیشتر انجام دهیم.

الجعفری اضافه کرد: ما خود را برای یک جنگ طولانی آماده کرده ایم و در طول آن عملیات های منحصر به فردی با سلاح های پیشرفته تر که برای نخستین بار استفاده خواهند شد انجام می دهیم.

وی بیان کرد: از ملت های مقاوم می خواهیم به ملت های ایران و لبنان یاری برسانند. با امتمان عهد می بندیم که طعم تلخ شکست و ذلت را به دشمن بچشانیم.

