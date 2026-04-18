به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت پیپ کارشناس آمریکایی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: آتش‌بس تل آویو و بیروت چیزی بیشتر از توقف درگیری و نشانه ای از جابه‌جایی قدرت در عرصۀ جهانی است.

وی تصریح کرد: ایران به صراحت خواستار پایان حملات تل آویو در لبنان شد و آمریکا دقیقاً همان را ارائه کرد. این موارد، تحلیل نیویورک تایمز مبنی بر ظهور ایران به عنوان چهارمین قدرت جهانی را تایید می کند.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس نیز درباره شکست واشنگتن در جنگ علیه تهران گفت: تحولات اخیر در غرب آسیا نشان داد ظرفیت های آمریکا نامحدود نیست و این کشور قدرت برتر مطلق نیست.

آمریکا با تصور سقوط سه روزه جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد اما پس از مقاومت نیروهای مسلح و مردم و بسته شدن تنگه هرمز، تسلیم قدرت تهران شد. ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ تحمیلی سوم، یک طرح ۱۰ بندی را به دشمن آمریکایی-صهیونیستی تحمیل کرد.

جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا پایان رسیدن به یک توافق پایدار مبتنی بر طرح ۱۰ ماده ای ایران، دست های رزمندگان روی ماشه است و از حیله دشمن آمریکایی-صهیونیستی غافل نیست.

توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان یکی از شروط ایران بود که روز گذشته محقق شد و پس از آن به طور محدود و با شرایطی تنگه هرمز باز شد.