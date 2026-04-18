احمدی: تداخلات ۱۷۴۲ پلاک در آذربایجان شرقی تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی روز شنبه با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی آذربایجان شرقی از مرز ۵۶ درصد گذشت، گفت: با همت کارشناسان امور اراضی، پرونده‌های پیچیده تداخلات اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی به ایستگاه گره‌گشایی رسید و لبخند رضایت را بر لبان بهره‌برداران این خطه نشاند.

احمدی، اظهار کرد: ما با عهدی که برای احقاق حقوق کشاورزان بسته بودیم، تا پایان سال ۱۴۰۴ توانستیم از مجموع ۳ هزار و ۸۱ پلاک شناسایی شده، تداخلات یک هزار و ۷۴۲ پلاک را به طور کامل برطرف کنیم.

وی این اقدام را یک انقلاب در تثبیت مالکیت خواند و افزود: این یعنی بیش از نیمی از مسیر دشوار رفع تداخلات طی شده است، با رفع تداخل این پلاک‌ها، راه برای صدور اسناد رسمی هموار شده و کشاورزان عزیز دیگر نگران اختلافات ملکی قدیمی نخواهند بود.

احمدی با اشاره به اینکه رفع تداخلات اراضی استان از مرز ۵۶ درصد رد شده است تاکید کرد: تنها یک هزار و ۳۳۹ پلاک دیگر تا پایان تداخلات ارضی در استان فاصله داریم، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۵، با تمام توان به سراغ باقی‌مانده پلاک‌ها می‌رویم تا هیچ زمین کشاورزی بدون هویت و سند باقی نماند.