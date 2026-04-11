مخازن سدهای گوندوغدی و خونیق پر شد؛ اهر آماده فصل آبیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسنزاده روز شنبه با اشاره به آخرین وضعیت این سدها اظهار کرد: سدهای کوتاه معیشتی شهرستان اهر با هدف بهرهبرداری از آبهای سطحی و تأمین نیاز آبی حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی باغی پایاب، هر ساله در فصول غیرزراعی و تحت نظارت مستقیم این اداره آبگیری میشوند.
وی اعلام کرد: سدهای کوتاه آزادگان، خونیق و گوندوغدی با ظرفیت ذخیره بیش از ۴ میلیون مترمکعب، از جمله سدهای فعال شهرستان هستند که در سال آبی جاری، مخازن سدهای گوندوغدی و خونیق بهطور کامل آبگیری شده و در حال حاضر در وضعیت سرریز قرار دارند.
حسنزاده ادامه داد: روند آبگیری سد آزادگان نیز در حال انجام است و با توجه به شرایط بارشی و ذخایر برفی موجود، پیشبینی میشود تا زمان آغاز فصل آبیاری، حجم مخزن این سد نیز به حد مطلوب برسد.
مدیر امور منابع آب اهر با تأکید بر بهرهبرداری بهینه از این منابع اظهار کرد: برای استفاده مؤثر از آب ذخیرهشده، افزایش راندمان انتقال و توزیع و همچنین اصلاح الگوی کشت در اراضی پایاب ضروری است که با مشارکت بهرهبرداران و دستگاههای مرتبط، قابل تحقق خواهد بود.
