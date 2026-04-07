به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یونس برنا روز سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: توقف احداث ۲۸۶ مورد ساختوساز غیرمجاز در آذربایجان شرقی در راستای صیانت از منابع حیاتی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربریهای غیرقانونی صورت گرفت.
وی با اشاره به روند نگرانکننده افزایش تخلفات و تصرفات غیرقانونی در اراضی کشاورزی بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و نوین تاکید کرد و گفت:سامانههای اطلاعات جغرافیایی، پهپادهای نظارتی و سیستمهای رصد الکترونیکی ابزارهایی کلیدی در شناسایی سریع، دقیق و به موقع تخلفات بوده و این فناوریها با فراهم آوردن دیدهبانی جامع و لحظهای، امکان واکنش سریع و موثرتر را به یگان حفاظت میدهند و از ادامه روند تخریب جلوگیری میکنند.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت تقویت بنیه انسانی یگان، آموزشهای مستمر نیروها و گسترش همکاریهای قضایی و انتظامی، خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان شد.
وی حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات را وظیفهای ملی و حیاتی برشمرد که نیازمند عزم همگانی و اقدامات هماهنگ در سطح استان است.
سرهنگ برنا ضمن تشریح ابعاد گسترده این حفاظت خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی صرفاً حفظ زمین نیست؛ بلکه صیانت از امنیت غذایی کشور و تضمین پایداری محیط زیست است. در این مسیر هیچ مماشاتی با کسانی که این سرمایههای ملی را هدف تعرض قرار میدهند، پذیرفته نخواهد شد.
وی بر اهمیت حفظ کاربریهای قانونی اراضی به عنوان ضامن اصلی محیط زیست پایدار و امنیت غذایی تاکید کرد و همکاری تنگاتنگ با دستگاههای قضایی، انتظامی و اجرایی را اولویت اصلی یگان حفاظت در تحقق این اهداف دانست.
سرهنگ برنا با بیان اینکه این رویکرد جامع نشان از عزم جدی استان برای مقابله با پدیده شوم تغییر کاربری اراضی و حفظ ذخایر استراتژیک کشور دارد افزود:در کنار اقدامات عملیاتی و برخوردهای قهری، مقوله پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مهم نیازمند اجرای برنامههای جامع فرهنگی و آموزشی در سطوح مختلف جامعه است تا اهمیت و ارزش اراضی زراعی به عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی و پایداری زیستمحیطی درک شود. اطلاعرسانی مستمر در خصوص پیامدهای مخرب تغییر کاربری، معرفی قوانین و مقررات مربوطه و تشویق کشاورزان به بهرهبرداری بهینه و پایدار از زمینهای خود میتواند نقش موثری در کاهش گرایش به ساختوسازهای غیرمجاز ایفا کند.
وی تاکید کرد: پیشگیری موثر مستلزم همافزایی و همکاری فعال میان تمامی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی است. تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از کشاورزان، تسهیل فرآیندهای قانونی برای توسعه بخش کشاورزی و همچنین رصد مستمر و هوشمندانه اراضی با استفاده از فناوریهای نوین میتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. این رویکرد همهجانبه، از شناسایی زودهنگام موارد مشکوک تا برخورد قاطع با متخلفان، تصویری روشن از عزم جدی دولت و مسئولین برای حفظ این میراث گرانبها ارائه میدهد و اطمینان میدهد که سرمایههای ملی در راستای توسعه پایدار و حفظ منافع عمومی مورد استفاده قرار میگیرند.
