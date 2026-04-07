فعالیت واحدهای صنعتی با وجود شرایط جنگی یک اولویت راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب فیض زاده روز سه‌شنبه در گفت‌ و گو با خبرنگاران با تاکید بر تداوم و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، افزود: فعالیت واحدهای صنعتی با وجود شرایط جنگی، یک اولویت راهبردی برای کشور است.

وی با اشاره به حمایت های این شرکت از واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: هر واحدی که چراغ تولید را روشن نگه دارد، به‌طور کامل مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه واحدهای صنعتی بخش خصوصی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بدون هیچ خللی روند تولید خود را ادامه می‌دهند.

فیض‌زاده، با اشاره به تداوم فعالیت های عمرانی در شهرک‌های صنعتی استان ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی اهر، بیلوردی و کلیبر پروژه‌های عمرانی با جدیت در حال اجراست.

وی یادآور شد: در شهرک صنعتی اهر، مشکل ترکیدگی لوله آب برطرف شد و عملیات اجرای خط دومداره برق این شهرک نیز از هفته دوم جنگ آغاز شده و با سرعت در حال تکمیل است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ایجاد ۲ ناحیه صنعتی جدید نیز در خواجه و خاروانا، گفت: با انتقال سند مالکیت اراضی از سوی جهاد کشاورزی به شرکت شهرک‌ها، به زودی عملیات عمرانی این ناحیه های صنعتی آعاز می شود.

فیض‌زاده، افزود: کارهای اداری ناحیه صنعتی خواجه به پایان رسیده و طی ۲ هفته گذشته در شرایط جنگی، تحویل زمین و انتقال سند برای نهایی شده است.

وی اظهار کرد: سند رسمی اراضی ناحیه صنعتی خاروانا به مساحت ۴۴ هکتار نیز به نام شرکت شهرک‌های صنعتی صادر و ثبت شده است.