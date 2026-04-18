وقوع رگبار پراکنده و رعدوبرق در برخی نقاط استان قزوین ‌

قدرت اله مهدیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی از عصر روز یکشنبه ۳۰ فروردین الی آخر وقت روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت، با گذر متناوب سامانه بارشی از استان ضمن افزایش ابر در بعضی ساعات بویژه در ساعات عصر و شب، باران، گاهی رعدوبرق و وزش بادهای لحظه ای شدید با احتمال تگرگ پیش بینی می شود.
وی افزود: بارندگی در ساعات عصر و شب روز دوشنبه در برخی مناطق از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآور شد: هم استانیها از اتراق و تردد در حاشیه رودخانه و کوهنوردی خودداری نموده و نسبت به محکم کردن سازه های موقت اقدام نمایند.
