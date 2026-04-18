به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: ایستادگی نیروهای مسلح در کنار حضور پررنگ مردم در صحنه، موجب شد پاسخ قاطعی به دشمنان داده شود.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار حضور مردمی در شهرها و روستاها افزود: این همراهی اجتماعی باید همچنان حفظ شود، چرا که یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت در مدیریت بحران‌ها به شمار می‌رود.

امام جمعه ساری با قدردانی از عملکرد دولت تصریح کرد: ارائه خدمات مناسب در بخش‌های مختلف، نگرانی نیروهای مستقر در خطوط مقدم را نسبت به مسائل پشتیبانی کاهش داد و پشتوانه‌ای مطمئن برای آنان ایجاد کرد.

محمدی لائینی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: مدیریت صحیح این گذرگاه مهم می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و به افزایش درآمدهای ملی کمک کند.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی منابع ارزی تأکید کرد و افزود: موضوع بازگشت ارز شرکت‌ها به چرخه اقتصادی کشور باید با جدیت پیگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آموزشی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط مازندران، امکان برگزاری حضوری مدارس فراهم است و تصمیم‌گیری در این زمینه در سطح استانی انجام می‌شود.