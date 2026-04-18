هند سفیر ایران را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تودی، وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای از احضار هند سفیر ایران خبر داد.

گزارش این رسانه مدعی است که ۲ کشتی با پرچم هند در تنگه هرمز از سوی ایران مورد تیراندازی قرار گرفته است.

وزارت خارجه هند نگرانی‌های خود را در این ارتباط مطرح کرده است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: جمهوری اسلامی ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته با حسن نیت با عبور تعداد محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت‌شده موافقت کرد. ولی متأسفانه آمریکایی‌ها با بدعهدی های مکرر که در سابقه خود دارند همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره، ادامه می دهند. به همین دلیل کنترل تنگه هرمز به حالت قبل برگشت و این تنگه راهبردی تحت مدیریت و کنترل شدید نیروهای مسلح قرار دارد.