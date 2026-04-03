جان فدایی ایرانیان نشانه عزم و قدرت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به اهمیت صبر، بصیرت و وحدت ملی اعلام کرد: راه رسیدن به پیروزی نهایی در جنگ و مقابله با دشمن تنها از مسیر اتحاد، هوشیاری، تبعیت از رهبری و آمادگی کامل می‌گذرد.

وی در ابتدای سخنان خود با استناد به دعاهای امام سجاد علیه‌السلام بیان کرد: همان‌گونه که خداوند ستم را نمی‌پسندد، انسان هم نباید ستمگر باشد و باید از ظلم به دیگران پرهیز کند. خطیب جمعه ساری با اشاره به اخلاق و رفتار انسان با تقوا تأکید کرد: فرد با تقوا نه تنها به دیگران ظلم نمی‌کند، بلکه آزارش به محیط زیست و جامعه هم نمی‌رسد و زندگی پاک و سالمی دارد.

تقدیر از حوزه فرهنگ، ورزش و پیشرفت‌های علمی

آیت‌الله محمدی لائینی ضمن گرامیداشت روزهای ملی از جمله روز طبیعت، روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای، روز ملی فناوری هسته‌ای و روز هنر انقلاب اسلامی گفت: ورزش زورخانه‌ای ورزش با فرهنگ است و باید از مدیریت و تمامی فعالان این حوزه تشکر کرد. پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای کشور نشان‌دهنده توانمندی دانشمندان ایرانی است و یاد شهدای هسته‌ای باید همیشه گرامی داشته شود.

وی با اشاره به هنر انقلاب اسلامی و شهید آوینی تأکید کرد: ضرورت توجه مسئولان و هنرمندان به پیوند هنر و ارزش‌های اسلامی باید همواره مدنظر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به پیام رهبر معظم انقلاب در روز طبیعت اشاره کرد و گفت: چهار دستور مهم در این زمینه وجود دارد: درخت بکارید، درخت مثمر بکارید، درخت را مراقبت و نگهداری کنید و از تخریب آن جلوگیری کنید. طبیعت و جنگل کشور باید از دست افراد سوءاستفاده‌کننده نجات یابد.

صبر، بصیرت و هوشیاری در جنگ و مقابله با دشمن

وی در ادامه با تشریح اهمیت صبر و بصیرت در جنگ افزود: صبر یعنی تحمل دشواری‌ها و فشارها و بصیرت یعنی داشتن بینش و آگاهی عمیق. اگر این دو ویژگی را نداشته باشیم، تلاش‌هایمان به نتیجه نمی‌رسد.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان تجربه جنگ صفین گفت: بی‌بصیرتی باعث شد که حتی پس از ۱۴ یا ۱۸ ماه جنگ، برخی از اهداف تحقق نیابد. امروز هم دشمن با استفاده از ترفندهای شیطانی تلاش می‌کند وحدت و انسجام داخلی را هدف قرار دهد.

وی تأکید کرد: تمامی مسئولان کشور در موضوع جنگ و ادامه مسیر مقاومت هم‌نظر هستند و هیچ‌کس نباید پیش از موعد درباره سرنوشت جنگ تصمیم‌گیری کند زیرا مملکت صاحب دارد و رهبر معظم انقلاب راهنمای عمل است.

ضرورت وحدت و مقابله با ترفندهای دشمن

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: باید وحدت کلمه و انسجام ملی را حفظ کنیم و به کسی اجازه ندهیم که اختلاف و تفرقه ایجاد کند. اخبار را تنها از رسانه ملی دریافت کنید و از رسانه‌های غیررسمی و گمراه‌کننده دوری کنید، زیرا دشمن تلاش می‌کند با انتشار اطلاعات غلط، مردم و مسئولان را فریب دهد.

وی با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت در میدان به قدرت قابل توجهی دست یافته‌اند. ما امروز اف ۳۵ شکار کرده‌ایم، در ۱۲ ساعت دو جنگنده آمریکا سرنگون شدند و کشتی‌های جنگی دشمن در تنگه هرمز هدف موشک‌های جبهه مقاومت قرار گرفته‌اند.

آیت‌الله محمدی لائینی تصریح کرد: اسرائیل که ادعای ارتش چهارم جهان و گنبد آهنین داشت، امروز در مقابل موشک‌ها و پهپادهای ما بی‌دفاع است و مراکز مورد نظر ما هدف‌گذاری می‌شوند.

پویش ملی جان فدا و آمادگی مردمی

وی با اشاره به پویش ملی جان فدا گفت: در ظرف چند روز، بیش از هفت میلیون نفر آمادگی خود را اعلام کردند که سلاح به دست بگیرند و اگر دشمن نیرو پیاده کند، آماده مقابله هستند. این نشان‌دهنده عزم ملی و قدرت مردم در دفاع از کشور است.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر لزوم مقابله با اقدامات آمریکا و اسرائیل افزود: ما اجازه نمی‌دهیم آمریکا از نفت خاورمیانه بهره‌برداری کند و اسرائیل را هدف موشک‌باران گسترده خود قرار می‌دهیم تا یواش‌یواش از صحنه روزگار حذف شود. تنگه هرمز نیز به شاهراه تحریم اقتصادی و فشار به دشمن تبدیل خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: توانمندی دفاعی و آمادگی مردم و نیروهای مسلح کشور به مراتب بیشتر از دهه‌های گذشته است و جمهوری اسلامی ایران قادر است در برابر هرگونه تهدید و اقدام دشمن، مقاومت کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان خطبه‌ها تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، مسیر استراتژیک مقاومت در منطقه را ادامه می‌دهد و با وحدت، آمادگی کامل و قدرت دفاعی، دشمن را ناکام خواهد گذاشت.