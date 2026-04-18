به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیریهای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی سهمیه حضور «محیا دارابیان» و «میلاد علیپور» در ماده سرعت سنگنوردی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا محقق شد.
نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به شرایط اخیر کشور و محدودیتهای ایجاد شده که مانع اعزام برخی ورزشکاران شد و کسب امتیازات سهمیه برای ورزشکاران ایرانی را با مشکل مواجه کرده بود، با پیگیریهای و رایزنیهای انجام شده توسط بخش روابط بینالملل فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و مساعدت فدراسیونهای جهانی و آسیایی سنگنوردی، این امکان صرفاً با حضور در یک رویداد انتخابی (در کره جنوبی) با اختصاص سهمیه برای دو سنگنورد کشورمان فراهم شد.
شایان ذکر است پیش از این «رضا علیپور»، «سارینا غفاری» و «رادین فروغیان» نیز سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را کسب کرده بودند و با این امتیاز ویژه تعداد سهمیههای کشورمان به پنج نفر افزایش یافت.
نظر شما