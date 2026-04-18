شرایط فعلی تحقق اهداف تیم ملی اسکواش را دشوار کرده است

محسن غلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سرنوشت رقابتهای قهرمانی آسیا اظهار کرد: این مسابقات قرار بود در فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی پاکستان برگزار شود اما بهدلیل آغاز جنگ میان ایران و آمریکا - رژیم صهیونیستی فعلاً به تعویق افتاده است. بر این اساس جلسه سالیانه فدراسیون آسیایی اسکواش روز شنبه بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد تا درباره تعیین زمان و کشور میزبان جدید یا حتی لغو کامل این رقابتها تصمیمگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به لغو اعزام ملی پوشان به سایر رویدادهای پیش رو توضیح داد: علاوه بر قهرمانی آسیا که هنوز مشخص نیست برگزار خواهد شد یا خیر متاسفانه شرایط موجود باعث شد ملی پوشان ایران شانس حضور در دو مسابقه دیگر را هم از دست بدهند. یکی از این رقابتها قرار است اواخر اردیبهشت به میزبانی ژاپن برگزار شود ولی ما حتی موفق نشدیم برای شرکت در این رویداد ثبت نام اولیه را انجام دهیم.
سرمربی تیم ملی اسکواش اضافه کرد: در یک سال گذشته اسکواش ایران روزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است. نخستین ضربه جدی از دست رفتن رقابتهای قهرمانی آسیا بود که همزمان با جنگ ۱۲ روزه برگزار میشد و در نهایت اعزام تیم ملی به مالزی محل برگزاری این مسابقات لغو شد.
غلام نژاد خاطر نشان کرد: در ادامه نیز این روند تا حدی تداوم داشت و بازیکنان ما یکی پس از دیگری فرصت حضور در رقابتهای بینالمللی را از دست دادند. یکبار بهدلیل آغاز جنگ، بار دیگر بهخاطر عدم صدور ویزا و حتی در مواردی بهسبب قطعی اینترنت و ناتوانی در ثبتنام در مسابقات. در چنین شرایطی کادر فنی ناچار شد چندین بار برنامههای آمادهسازی تیم را تغییر دهد و این بیثباتی فشار روحی قابلتوجهی را نیز به بازیکنان تحمیل کرد بهگونهای که آنها در این مدت روزهای سختی را از نظر ذهنی و روانی تجربه کردند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون در این شرایط برنامه ویژهای برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا تدارک دیده است؟ اظهار کرد: آخرین اردوی ما قرار بود ۹ اسفند برگزار شود که متأسفانه همزمان با آغاز جنگ شد و به همین دلیل اردو را لغو کردیم. در این مدت نیز بهدلیل شرایط موجود و حتی آسیبدیدگی کمپ تیم ملی امکان برگزاری اردو فراهم نشد. با وجود تلاشهای فراوان برای برگزاری بخشی از اردوها در استانهایی که کمتر در معرض حملات قرار داشتند اما در نهایت با توجه به بررسی شرایط و ملاحظات موجود به این جمعبندی رسیدیم که فعلاً دست نگه داریم و اردوها را به زمان مناسبتری موکول کنیم.
سرمربی تیم ملی اسکواش تاکید کرد: در صورت لغو کامل رقابتهای قهرمانی آسیا تنها رویداد مهم پیشروی ما بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود. برای حضور در این مسابقات برنامهریزی جدی و دقیقی انجام داده بودیم اما شرایط کشور بارها ما را ناچار به تغییر این برنامهها کرد.
غلام نژاد در پایان افزود: بدون تردید در ادامه مسیر اردوهای تیم ملی را برای حفظ روند آمادهسازی از سر خواهیم گرفت اما واقعیت این است که شرایط فعلی کار را برای ما بسیار دشوار کرده و صرف برگزاری اردوها نیز بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده تحقق اهدافمان باشد. از سوی دیگر ملیپوشان ما ماههاست در هیچ رویداد رسمی شرکت نکردهاند و این مسئله قطعاً به روند آمادگی آنها آسیب زده و نگرانکننده است.
