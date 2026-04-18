  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

برگزاری نشست کارگروه طراحی لباس کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی

اولین نشست کارگروه طراحی لباس کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، کارگروه طراحی لباس کاروان ایران اعزامی به بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، به منظور طراحی لباس ملی‌پوشان در مراسم افتتاحیه و نیز البسه ورزشی تشکیل شده و مسئولین کمیته ملی پارالمپیک با همراهی متخصصین در آن حضور دارند.

در اولین نشست این کارگروه با حضور سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا، سینا کلهر مدیر فرهنگی و امور اجتماعی، فاطمه جلالی رئیس اداره فرهنگی، مجتبی محمودی مدیر پشتیبانی کمیته ملی پارالمپیک، احسان عباسی مدیراجرایی کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا و جمعی از کارشناسان حوزه طراحی لباس حضور داشتند و پیرامون مسائلی از جمله دغدغه ها و مسائل مورد نظر کمیته ملی پارالمپیک در خصوص طراحی لباس ملی پوشان و لحاظ شدن المان های مورد نظر در طراحی آن، گفتگو و تبادل نظر شد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از بیست و ششم مهر تا دوم آبان‌ماه (۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا واقع در استان آیچی برگزار می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها