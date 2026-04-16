هدف اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری، اهتزار پرچم ایران در ناگویا است

محمدرضا خیرخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران در قزوین اظهار داشت: خوشبختانه اردوی خوبی پشت سر گذاشته شده و اگر برنامه‌ریزی‌ها طبق زمان‌بندی پیش برود، در ماده تیمی تک وسیله می‌توانیم روی سکو برویم. این اردو نخستین مرحله از جمع‌بندی ملی‌پوشان در سال جدید محسوب می‌شود و شهر گنبد پس از یک ماه وقفه در تمرینات به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، میزبان این مرحله است.

وی افزود: البته ورزشکاران بر اساس برنامه اعلامی کادر فنی، تمرینات انفرادی خود را به صورت آنلاین دنبال می‌کردند. در اردوی کنونی بیش از ۱۴ ژیمناست شانس خود را برای حضور در مسابقات چین که حکم کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را دارد، آزمایش می‌کنند.

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری خاطرنشان کرد: بچه‌ها با قدرت و انگیزه بالا حاضر شده‌اند و روزانه دو نوبت تمرین داریم؛ صبح زود تمرینات هوازی انجام می‌شود. میزبانی گنبد نیز رضایت‌بخش بوده و سالن بسیار مناسبی در اختیار داریم.

خیرخواه تصریح کرد: در این مرحله، بیشتر روی بدنسازی و مرور حرکات پایه تمرکز داریم. در اردوی بعدی، دو برابر ظرفیت اعزام، انتخابی برگزار می‌شود و تعدادی از ژیمناست‌ها حذف می‌شوند تا نفرات نهایی اعزامی به ناگویا مشخص شوند. اردوی فعلی جنبه انتخابی ندارد و هدف اصلی، حفظ آمادگی و کارهای بدنی است.

وی در مورد زمان‌بندی اردوها گفت: اردوی کنونی تا سوم اردیبهشت در گنبد ادامه دارد، سپس چند روز استراحت خواهیم کرد و پس از ۵ تا ۶ روز، اردوی بعدی را آغاز می‌کنیم که مکان آن هنوز قطعی نیست.

سرمربی تیم ملی با ابراز امیدواری از کسب سهمیه تیمی، تأکید کرد: صد در صد می‌توانیم سهمیه تیمی را به دست آوریم و ان‌شاءالله با شرایط مطلوب به مسابقات اعزام شویم. اگر همه چیز رو به راه باشد، در ماده تک وسیله در ناگویا شانس مدال خواهیم داشت.

خیرخواه در پایان خاطرنشان کرد: برخی مشکلات وجود دارد که خوشبختانه وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ژیمناستیک و کمیته ملی المپیک در حال رفع آن‌ها هستند تا بدون دغدغه در مرحله انتخابی و رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور یابیم و بتوانیم با افتخارآفرینی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوریم.