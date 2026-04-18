موتورسیکلت ۱۰ میلیاردی قاچاق در سلماس توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر مظلومی در این زمینه اظهار کرد: در پی نارضایتی و انتقادات شهروندان در خصوص تردد موتورسیکلت سوارهای مزاحم در یکی از خیابان های شهرستان سلماس مأموران یگان امداد این شهرستان در هنگام گشت‌ زنی هدفمند در حوزه استحفاظی،یک دستگاه موتورسیکلت سنگین را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: موتور سیکلت توقیفی به یگان انتظامی منتقل و با استعلامات صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت مذکور قاچاق و فاقد مدارک قانونی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال است.

سرهنگ مظلومی با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده ای تشکیل و فرد متخلف برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق و مزاحمت شهروندان برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز انتظار داریم هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.