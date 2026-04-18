۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

ضبط موتور سیکلت‌های سنگین قاچاق و جریمه ۳۲ میلیارد ریالی در بستان‌آباد

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از ضبط موتورسیکلت‌های سنگین قاچاق و جریمه ۳۲ میلیارد ریالی شرکت تجاری متخلف در بستان آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی بستان آباد به پرونده نگهداری سه دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق با مارک‌های مختلف، مجموعاً به ارزش ۳۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام وارده را محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۳۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را پلیس امنیت اقتصادی با کشف کالا از انبار یک شرکت تجاری در بستان آباد، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.

کد مطلب 6803962

