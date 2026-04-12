دستگیری سارق و مالخر قطعات موتورسیکلت تا کشف محل دپوی چوب قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان قاین عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سارق و مالخر قطعات موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فولادی در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: با وقوع سرقت قطعات موتورسیکلت در سطح شهرستان قاینات، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی ولی‌عصر (عج) شهرستان قاینات با انجام تحقیقات گسترده میدانی، در نهایت یک سارق و مالخر را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات تصریح کرد: متهمان در بازجویی اولیه منکر هرگونه جرم و اتهامی شدند، اما در مواجهه با ادله و مستندات، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به یک فقره سرقت قطعات موتورسیکلت اقرار کردند.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: موتورسیکلت خود را حتی‌المقدور در محل دارای نور کافی و در شعاع پوشش دوربین‌های مداربسته پارک کرده و نسبت به تردد افراد ناشناس در مجتمع‌های مسکونی حساس باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

دستگیری سارق اماکن

سرهنگ مریمی، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس نیز از دستگیری سارق اماکن و کشف یک فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت از اماکن در سطح این شهرستان، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۲ باغستان شهرستان فردوس طی عملیاتی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، یک نفر سارق را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس بیان داشت: سارق دستگیرشده در بازجویی و تحقیقات پلیسی، به یک فقره سرقت اماکن اعتراف کرد که بخشی از اموال مسروقه از وی کشف شد.

سرهنگ مریمی با اشاره به اینکه متهم دستگیرشده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با تشدید اقدامات پیشگیرانه به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت همشهریان تلاش می‌کند و از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

کشف محل دپوی چوب جنگلی (تاغ) قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان نیز از کشف محل دپوی بیش از ۲ تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق توسط مأموران انتظامی در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی اقدام به دپوی چوب قاچاق کرده است، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات نامحسوس و احراز صحت موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضایی و همراهی کارشناسان منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، مقدار ۲ تن و ۶۰۵ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد، ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه قاچاق و تخریب منابع طبیعی که سرمایه ملی آیندگان را به مخاطره می‌اندازد، از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.