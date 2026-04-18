علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انصراف ۳۰ نفر از داوطلبان، تعداد نهایی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر را در زنجان ۳۲۵ نفر، نیک‌پی ۱۳ نفر و ارمغانخانه ۱۸ نفر اعلام کرد.

وی در خصوص انتخابات روستایی افزود: اعلام صلاحیت توسط هیأت نظارت شهرستان در حال انجام است و رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در هیأت نظارت استان پیگیری می‌شود.

فرماندار زنجان تصریح کرد: در بخش مرکزی ۹۷ روستا، بخش زنجانرود ۶۷ روستا و بخش قره‌پشتلو ۴۰ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند.

کاظمی با بیان اینکه شعب اخذ رأی توسط هیأت اجرایی تعیین شده، خاطرنشان کرد: ۱۷۳ شعبه در شهر زنجان، یک شعبه در نیک‌پی و ۲ شعبه در ارمغانخانه برای رأی‌گیری پیش‌بینی شده است. عوامل اجرایی و کاربران شعب نیز در حال طی مراحل آموزشی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضوابط تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: نامزدها موظف به معرفی ستاد مرکزی، ستاد تبلیغات مجازی و ستاد امور بانوان به هیأت اجرایی مستقر در فرمانداری هستند. شهرداری نیز بیش از ۱۵۰ نقطه رایگان در سطح شهر برای تبلیغات نامزدها در نظر گرفته است.

فرماندار زنجان با اشاره به ماده ۹۰ قانون انتخابات، تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف به همکاری با هیأت اجرایی و نظارت دانست و تأکید کرد: زمان برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت است و در صورت هرگونه تغییر از سوی وزارت کشور، اطلاع‌رسانی فوری خواهد شد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات، نشان‌دهنده انسجام اجتماعی و نقش‌آفرینی مؤثر شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است.