به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه فاش کرد که کاخ سفید چند هفته پیش درخواست این رژیم برای انجام حمله هوایی علیه اهداف مرتبط با ترکیه در داخل خاک سوریه را رد کرد.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد: اسرائیل خواستار موافقت دولت آمریکا برای انجام این حمله شد اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از انجام این عملیات مداخله کرد آن هم در زمانی که ترکیه با حمایت احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه در حال تلاش برای تقویت حضور نظامی و نفوذ خود در سوریه است.

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تلاش است تا نفوذ کشورش در سوریه از جمله مواضع و تاسیسات راهبردی را تحکیم کند که این امر نگرانی‌هایی را برای اسرائیل نسبت به تقویت نقش ترکیه در سوریه به وجود آورده است.

بر اساس این گزارش، مخالفت آمریکا با درخواست اسرائیل به عواملی همچون روابط نزدیک میان ترامپ و اردوغان و همچنین تمایل دولت آمریکا به جلوگیری از رویارویی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه در خاک سوریه مرتبط است.