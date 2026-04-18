۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

شیخ نعیم قاسم: آتش‌بس نتیجه عملکرد اسطوره‌ای رزمندگان مقاومت است

شیخ نعیم قاسم: آتش‌بس نتیجه عملکرد اسطوره‌ای رزمندگان مقاومت است

دبیرکل حزب الله در پیامی ضمن قدردانی از حمایت‌های ایران از مقاومت تأکید کرد که آتش‌بس در لبنان بدون عملکرد اسطوره‌ای رزمندگان مقاومت امکان‌پذیر نبود و تحولات میدانی تعیین کننده بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دبیرکل حزب‌الله لبنان درباره تازه ترین تحولات این کشور پیامی صادر کرد.

در پیام شیخ نعیم قاسم آمده است: آتش‌بس بدون عملکرد اسطوره‌ای رزمندگان مقاومت امکان‌پذیر نبود و میدان نبرد عامل تعیین‌کننده بوده است.

شیخ قاسم ادامه داد: سیاست موفق، سیاستی است که از نتایج میدانی به عنوان منبع قدرت برای وادار کردن دشمن به پذیرش و تضمین حقوق لبنان استفاده کند. بر این اساس، بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل بی‌معنی و توهین به لبنان است.

دبیرکل حزب الله افزود: آتش‌بس به معنای توقف کامل تمام اقدامات خصمانه است و انگشتان رزمندگان بر روی ماشه باقی خواهد ماند، زیرا ما به دشمن اعتماد نداریم. ما مسیر پانزده ماه گذشته را که در انتظار دیپلماسی بودیم و به هیچ نتیجه‌ای نرسید، نمی‌پذیریم. آتش‌بس فقط از طرف مقاومت نیست، بلکه باید از هر دو طرف باشد. لبنان با همبستگی و همدلی ارتش، مردم، مقاومت و قدرت سیاسی که خواهان استقلال و آزادی آن است، عزیز باقی خواهد ماند.

وی افزود: سپاس از قهرمانان مقاومت که پیشروی دشمن اسرائیلی را با وجود استقرار صد هزار سرباز در مرزها، ناکام گذاشتند و سپاس از فداکاری‌ها و ایثارگری های مردم، دوستداران و عزیزان مان. انگشتان رزمندگان بر روی ماشه باقی خواهد ماند زیرا ما به دشمن اعتماد نداریم و به هرگونه نقض آتش‌بس توسط دشمن، متناسب با آن پاسخ خواهند داد.

دبیرکل حزب الله در بخش دیگری از پیامش خاطرنشان کرد: از ایران بابت اینکه آتش‌بس در لبنان را به توافق در پاکستان گره زد و سپس در همین راستا تنگه هرمز را بست، سپاسگزارم. همچنین از پاکستان و تمام کسانی که هر چند با یک اظهارنظر بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان تأکید کردند، تشکر می کنیم.

شیخ قاسم در بخش دیگری از پیام خود طرحی ۵ بندی را به این شرح را برای مرحله آتی تحولات لبنان اعلام کرد: 

۱. توقف دائمی تجاوز در سراسر لبنان از هوا، زمین و دریا.

۲. عقب‌نشینی کامل دشمن صهیونیستی از خاک لبنان تا خط مرزی.

۳ آزادی اسرا.

۴. بازگشت اهالی به شهرها و روستاهایشان در نقاط مرزی.

۵. آغاز بازسازی با حمایت بین‌المللی ـ عربی و با مسئولیت ملی.

دبیرکل حزب الله اظهار داشت: حزب‌الله برای همکاری حداکثری با دولت لبنان در مرحله جدیدی مبتنی بر تحقق حاکمیت وطن، در چارچوب وحدت، جلوگیری از فتنه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قدرت در چارچوب راهبرد امنیت ملی، آماده است. ما وطنمان لبنان را با هم می‌سازیم و از توصیه بیگانگان و تحقق اهداف دشمن اسرائیلی از طریق سیاست جلوگیری می‌کنیم و حاکمیت و حمایت از شهروندان را با اقدامات و طرح‌های روشن عملی می‌کنیم.

شیخ نعیم قاسم در پایان پیام خود ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی تأکید کرد: اسرائیل و همه طاغوتیان همراه آن نخواهند توانست ما را شکست دهند، به ویژه پس از فداکاری‌های شهدا که در رأس آن‌ها سید شهیدان امت، سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه) و سید هاشم صفی الدین و همه شهدا قرار دارند و همچین با فداکاری‌های مجروحان، اسرا و مردم بزرگوارمان. لبنان با وجود فرزندان فداکارش سربلند باقی خواهد ماند.

