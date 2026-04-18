به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دبیرکل حزبالله لبنان درباره تازه ترین تحولات این کشور پیامی صادر کرد.
در پیام شیخ نعیم قاسم آمده است: آتشبس بدون عملکرد اسطورهای رزمندگان مقاومت امکانپذیر نبود و میدان نبرد عامل تعیینکننده بوده است.
شیخ قاسم ادامه داد: سیاست موفق، سیاستی است که از نتایج میدانی به عنوان منبع قدرت برای وادار کردن دشمن به پذیرش و تضمین حقوق لبنان استفاده کند. بر این اساس، بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل بیمعنی و توهین به لبنان است.
دبیرکل حزب الله افزود: آتشبس به معنای توقف کامل تمام اقدامات خصمانه است و انگشتان رزمندگان بر روی ماشه باقی خواهد ماند، زیرا ما به دشمن اعتماد نداریم. ما مسیر پانزده ماه گذشته را که در انتظار دیپلماسی بودیم و به هیچ نتیجهای نرسید، نمیپذیریم. آتشبس فقط از طرف مقاومت نیست، بلکه باید از هر دو طرف باشد. لبنان با همبستگی و همدلی ارتش، مردم، مقاومت و قدرت سیاسی که خواهان استقلال و آزادی آن است، عزیز باقی خواهد ماند.
وی افزود: سپاس از قهرمانان مقاومت که پیشروی دشمن اسرائیلی را با وجود استقرار صد هزار سرباز در مرزها، ناکام گذاشتند و سپاس از فداکاریها و ایثارگری های مردم، دوستداران و عزیزان مان. انگشتان رزمندگان بر روی ماشه باقی خواهد ماند زیرا ما به دشمن اعتماد نداریم و به هرگونه نقض آتشبس توسط دشمن، متناسب با آن پاسخ خواهند داد.
دبیرکل حزب الله در بخش دیگری از پیامش خاطرنشان کرد: از ایران بابت اینکه آتشبس در لبنان را به توافق در پاکستان گره زد و سپس در همین راستا تنگه هرمز را بست، سپاسگزارم. همچنین از پاکستان و تمام کسانی که هر چند با یک اظهارنظر بر ضرورت برقراری آتشبس در لبنان تأکید کردند، تشکر می کنیم.
شیخ قاسم در بخش دیگری از پیام خود طرحی ۵ بندی را به این شرح را برای مرحله آتی تحولات لبنان اعلام کرد:
۱. توقف دائمی تجاوز در سراسر لبنان از هوا، زمین و دریا.
۲. عقبنشینی کامل دشمن صهیونیستی از خاک لبنان تا خط مرزی.
۳ آزادی اسرا.
۴. بازگشت اهالی به شهرها و روستاهایشان در نقاط مرزی.
۵. آغاز بازسازی با حمایت بینالمللی ـ عربی و با مسئولیت ملی.
دبیرکل حزب الله اظهار داشت: حزبالله برای همکاری حداکثری با دولت لبنان در مرحله جدیدی مبتنی بر تحقق حاکمیت وطن، در چارچوب وحدت، جلوگیری از فتنه و بهرهگیری از ظرفیتهای قدرت در چارچوب راهبرد امنیت ملی، آماده است. ما وطنمان لبنان را با هم میسازیم و از توصیه بیگانگان و تحقق اهداف دشمن اسرائیلی از طریق سیاست جلوگیری میکنیم و حاکمیت و حمایت از شهروندان را با اقدامات و طرحهای روشن عملی میکنیم.
شیخ نعیم قاسم در پایان پیام خود ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی تأکید کرد: اسرائیل و همه طاغوتیان همراه آن نخواهند توانست ما را شکست دهند، به ویژه پس از فداکاریهای شهدا که در رأس آنها سید شهیدان امت، سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه) و سید هاشم صفی الدین و همه شهدا قرار دارند و همچین با فداکاریهای مجروحان، اسرا و مردم بزرگوارمان. لبنان با وجود فرزندان فداکارش سربلند باقی خواهد ماند.
