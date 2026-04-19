۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۲

جزئیات جدیدترین کمین حزب الله علیه نظامیان صهیونیست 

جزئیات جدیدترین کمین حزب الله علیه نظامیان صهیونیست 

رسانه‌های صهیونیستی جزئیات جدیدی از کمین حزب الله لبنان علیه ارتش صهیونیستی که به هلاکت و زخمی شدن ۱۰ صهیونیست منجر شد را منتشر کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی، نیروهای تیپ ۷۶۹ ارتش رژیم که در خطوط مقدم تجاوز به جنوب لبنان حضور داشتند ، عملیاتی را در روستای کفرکلا در نزدیکی منطقه المطله انجام دادند.

در جریان این عملیات یک خودروی زرهی از نوع دی ۹ با یک مین کاشته شده در منطقه منفجر شد که انفجار این خودرو باعث تلفات زیادی در میان نیروهای صهیونیستی شد.

این گزارش تاکید کرد که در نتیجه انفجار حدود ۹ نفر از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی که برای عملیات تامین در منطقه حضور داشتند، زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. در این حادثه یک نظامی صهیونیستی نیز به هلاکت رسیده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان مجروح شده بلافاصله به بیمارستان منتقل شده‌اند و ارتش صهیونیستی تحقیقات در خصوص زمان کاشت مین در این منطقه را آغاز کرده است.

رژیم صهیونیستی از چند روز پیش عملیات خود برای اشغال بنت جبیل را نیز آغاز کرده است و با وجود زیادی که در این عملیات داده، گرچه تعدادی از محلات شهر را در اختیار گرفته است، اما نتوانسته این شهر را به صورت کامل تحت سلطه خود بگیرد.

نظامیان صهیونیست در جبران شکست‌های خود اقدام به تخریب منازل مسکونی مردم در بنت جبیل می کنند.

