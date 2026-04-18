انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار با توجه به شرایط جنگی ناشی از تجاورز آمریکای جنایت کار و رژیم صهیونیستی به کشور و ضرورت اولویت‌بخشی به حفظ امنیت مردم و همچنین اهمیت مشارکت حداکثری مردم در مدیریت شهری و روستایی، با مصوبه ستاد انتخابات کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد تعویق انتخابات شوراها تا زمان فراهم شدن شرایط مناسب برای برگزاری پرشور انتخابات مطرح شد.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: این موضوع از دو مسیر قابل پیگیری بود؛ نخست ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی که با توجه به شرایط جنگی و عدم تشکیل جلسات علنی مجلس، این مسیر عملاً امکان‌پذیر نبود.

جوکار ادامه داد: مسیر دوم، طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی بود که با تصویب این شورا و تأیید رهبر معظم انقلاب، این موضوع نهایی و امکان پذیر شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ تحمیلی که از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام خواهد شد، موکول می‌شود. همچنین پایان فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی و آغاز دوره هفتم، حداکثر ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات مذکور خواهد بود.

وی گفت: همچنین کلیه فرآیندهای اجرایی و نظارتی انتخابات بر اساس تقویم زمان‌بندی فعلی به قوت خود باقی است و وزارت کشور با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، تقویم زمان بندی جدید را پس از پایان جنگ متعاقبا اعلام خواهد کرد.