هنرمند انقلابی در شهرستان کارون مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه «شباب المقاومه» با حضور ناصر چنانی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، اردشیر فرهادی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کارون، اعضای شورای شهر کارون، کاظم قریشی مدیر انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کارون، آیتم های متنوع فرهنگی و هنری شامل: اجرای نمایش خیابانی، «مدافعان وطنمون» به کارگردانی علی مقدم، شعر خوانی شاعران، اجرای گروه سرود والفجر خواهران این شهرستان اجرا شدند و با استقبال تماشاگران و عموم شهروندان مواجه شد.

در پایان این ویژه برنامه که به مناسبت هفته هنر انقلابی برگزار شده بود به پاس تلاش های وافر و حضور فعال از هنرمند انقلابی «مصطفی بوعذار» در عرصه های فرهنگی و هنری کشور با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

مصطفی بوعذار این روزها با برگزاری تور نمایشی «آخرین مبارزه» در سطح تجمع مردمی در استان‌های البرز، خوزستان، سمنان، خراسان رضوی و مرکزی نفش به سزایی در ایجاد روحیه مقاومت و ایستادگی ایفا کرده است.