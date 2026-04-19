۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۰۲

برخورد ۲ خودرو با شتر در محور دامغان - جندق؛ ۴ مصدوم و یک فوتی در صحنه

دامغان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع یک حادثه دلخراش در محور دامغان به جندق خبر داد و گفت: این سانحه پنج حادثه‌دیده بر جای گذاشت که متأسفانه یک نفر در صحنه جان باخت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه‌ تلخ ساعت ۲۳ و ۴۶ دقیقه شامگاه شنبه، افزود: گزارشی از برخورد دو دستگاه خودروی تویوتا اوریون و سمند با دو رأس شتر در کیلومتر ۵۰ محور دامغان به جندق به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام فوری نجاتگران پایگاه امداد و نجات سرکویر به محل حادثه، افزود: در این تصادف، مجموعاً ۵ نفر حادثه دیدند که متأسفانه یک نفر از آن‌ها در صحنه جان خود را از دست داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: از مجموع پنج سرنشین، چهار مصدوم مربوط به خودروی سمند بودند که خوشبختانه حال آن‌ها مساعد تشخیص داده شد.

درخشان خاطرنشان کرد: این چهار نفر پس از ارزیابی اولیه توسط عوامل اورژانس، با رضایت شخصی از انتقال به مرکز درمانی امتناع کردند و به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی با تأکید بر خطرات تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان به ویژه در زمان تردد حیوانات وحشی و اهلی، تصریح کرد: محور دامغان به جندق از مسیرهای حادثه‌خیز منطقه است و حضور شترها در منطقه، به خصوص در ساعات پایانی شب، زنگ خطری جدی برای رانندگان محسوب می‌شود.

درخشان در پایان از رانندگان خواست هنگام تردد در محورهای کویری استان، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از خستگی و خواب‌آلودگی در ساعات پایانی شب پرهیز کنند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با نصب علائم هشداردهنده بیشتر و فرهنگ‌سازی، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.

