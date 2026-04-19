تدینی: ویژه برنامه های دهه کرامت در ۲۰۰ بقعه گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی صبح یکشنبه در مراسم عطرافشانی حرم سلطان سید جلال‌الدین اشرف آستانه‌اشرفیه، با تبریک دهه کرامت، میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر، اظهار کرد: زبان از بیان فضل و جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) قاصر است و عظمت آن حضرت در تاریخ اسلام جایگاهی بی‌بدیل دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با اشاره به اینکه زیارت‌نامه حضرت معصومه(س) توسط امام رضا(ع) نقل شده است، افرود: همین حقیقت نشان می‌دهد که مقام آن بانوی بزرگوار تا چه اندازه رفیع است.

وی تصریح کرد:که حضرت ابوالفضل(ع)، حضرت علی‌اکبر(ع) و حضرت معصومه(س) از جمله بزرگانی هستند که زیارت‌نامه مخصوص دارند و در فرازی از این زیارت‌نامه، امام رضا(ع) خطاب به حضرت معصومه(س) می‌فرمایند:«مرا شفاعت بفرما».

حجت‌الاسلام تدینی با بیان اینکه برکات وجودی حضرت معصومه(س) دنیا را دگرگون کرده است،گفت: به برکت حضور ایشان، قم به مرکز علوم دینی و جهان اسلام تبدیل شد و حوزه علمیه با آن عظمت و علما در محضر کریمه اهل‌بیت(س) سر تعظیم فرود آوردند.

وی با اشاره به جایگاه بانوان در جهان اسلام اظهار کرد:بانوان در طول تاریخ اسلام نقش‌آفرین و تاریخ‌ساز بوده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با نام بردن از حضرت خدیجه(س)، حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) افزود: ۱۵ درصد امامزادگان کشور بانوان هستند و این آمار نشان‌دهنده نقش برجسته آنان در گسترش معارف اهل‌بیت(ع) است.

وی با تأکید بر اینکه بانوان در دوران معاصر نیز پا به پای مردان حرکت کرده و درس مقاومت و ایستادگی داده‌اند، اظهار کرد: دهه کرامت، دهه تجلیل، تعظیم و تکریم است و یکی از مراجع تقلید فرموده‌اند که امامزادگان نسبت به ما حق حیات دارند و تشیع و ولایت‌مداری جامعه امروز از برکت وجود آنان شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام تدینی با اشاره به خدمات ارزشمند سید جلال‌الدین اشرف افزود: طبق فرمایش آیت‌الله جوادی آملی، وظیفه ما نسبت به امامزادگان همان وظیفه ما نسبت به عترت طاهرین است و تعظیم و تکریم آنان از شعائر اسلامی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد:همان‌گونه که قرآن اساس دین است، عترت و ائمه اطهار نیز اساس دین هستند و افتخار ما خدمت به چنین ستارگان هدایت است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان تدینی با اشاره به حدیث پیامبر(ص) گفت: هر کس که خدا رزق، روزی و توفیق خدمت به خاندان اهل‌بیت(ع) را به او عطا کند، بهشت دنیا و آخرت نصیبش می‌شود و این توفیق، نعمتی است که با هیچ گنجی قابل مقایسه نیست.

مدیر کل اوقاف امور خیریه گیلان با اشاره به جایگاه رفیع کریمه اهل بیت(ع) گفت: ویژه برنامه های دهه کرامت در ۲۰۰ بقعه گیلان برگزار می شود.