روز دختربازخوانی مکتب حضرت معصومه و ایستادگی دختران ایران در برابردشمن

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، با اشاره به جایگاه والای این بانوی بزرگ اسلام اظهار کرد: حضرت معصومه(س) بانویی تمدن‌ساز و الگویی بی‌بدیل برای همه بشریت است که در مسیر حمایت از امامت و ولایت، هجرتی تاریخی و اثرگذار انجام داد.

وی افزود: اعلام عدم مشروعیت غاصبان خلافت، دفاع از مظلومیت امام و مطالبه چرایی انتقال اجباری امام به طوس، و همچنین جهاد تبیین با محوریت جایگاه امامت و اسلام ناب، از مهم‌ترین جلوه‌های این حرکت تمدنی حضرت معصومه(س) بود.

دیلمی با بیان اینکه این بانوی نورانی از سلاله حضرت زهرا(س)، فاضله، عفیفه، نجیبه، عالمه و آگاه به زمان خود بود، اظهار کرد: نام‌گذاری این ایام نورانی به عنوان روز دختر، این پیام روشن را به جهان مخابره می‌کند که دختران ایران باید با عصمت، علم، عزت، نجابت، شجاعت، بصیرت، دشمن‌شناسی و ولایت‌پذیری حضرت معصومه(س) شناخته شوند.

وی ادامه داد: دختران نجیب این سرزمین، وارثان حقیقی این میراث ماندگار و تمدن‌ساز هستند و همین هویت عمیق دینی و فرهنگی، بزرگ‌ترین سد در برابر هجمه‌های فرهنگی جریان‌های همسو با طاغوت و استکبار جهانی است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: برخی تلاش می‌کنند از طریق رسانه و ابزارهای فرهنگی، سبک زندگی منحط، پوسیده و فاسد غربی را به دختران جامعه اسلامی تحمیل کنند، اما تربیت معنوی، انقلابی، حماسی و فطرت پاک دختران ایرانی، همراه با الگوهایی ماندگار چون حضرت معصومه(س)، مانع تحقق این اهداف شوم خواهد شد.

وی همچنین با یادآوری مظلومیت دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب گفت: شهادت این دختران معصوم، لکه ننگی ابدی بر پیشانی رژیم جنایتکار آمریکا و اسرائیل است و خون آنان، وجدان‌های بیدار جهان را متوجه عمق جنایت‌های این جریان منحوس کرده است.

دیلمی با تأکید بر اینکه کودک‌کشی، فساد اخلاقی و جنایت علیه بشریت، شناسنامه ثابت آمریکا و رژیم صهیونیستی است، اظهار کرد: همواره فریاد ملت ایران مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خواهد بود و ملت ما انتقام خون مظلومان و شهدای عزیز خود را خواهد گرفت.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه دفاع از کشور افزود: با وجود گذشت تنها یک هفته از شهادت قائد و مقتدای امت اسلام، مردم با حضوری اعجازگونه در میدان حاضر شدند و رستاخیزی توحیدی خلق کردند که نشان داد دست خدا با این ملت است و حمایت الهی همچنان جاری است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: پیروزی‌های اخیر در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، از انهدام مراکز حساس دشمن تا رسوایی ابرقدرتی آمریکا، همگی نشانه‌ای روشن از نصرت الهی و ناتوانی دشمنان در برابر اراده ملت مؤمن ایران است.

وی با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های متعدد در سطح استان همزمان با این ایام خجسته گفت: نشست‌های بصیرتی، محافل تدبری، مسابقات فرهنگی، فضاسازی میدانی و تکریم خانواده‌های معظم شهدا با محوریت تشکل‌های دینی و انقلابی در سراسر گلستان برگزار خواهد شد.