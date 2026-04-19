  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

روز دختربازخوانی مکتب حضرت معصومه و ایستادگی دختران ایران در برابردشمن

گرگان-معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: نام‌گذاری سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) به عنوان روز دختر، پیامی روشن برای معرفی هویت حقیقی دختران ایرانی به جهان است.

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، با اشاره به جایگاه والای این بانوی بزرگ اسلام اظهار کرد: حضرت معصومه(س) بانویی تمدن‌ساز و الگویی بی‌بدیل برای همه بشریت است که در مسیر حمایت از امامت و ولایت، هجرتی تاریخی و اثرگذار انجام داد.

وی افزود: اعلام عدم مشروعیت غاصبان خلافت، دفاع از مظلومیت امام و مطالبه چرایی انتقال اجباری امام به طوس، و همچنین جهاد تبیین با محوریت جایگاه امامت و اسلام ناب، از مهم‌ترین جلوه‌های این حرکت تمدنی حضرت معصومه(س) بود.

دیلمی با بیان اینکه این بانوی نورانی از سلاله حضرت زهرا(س)، فاضله، عفیفه، نجیبه، عالمه و آگاه به زمان خود بود، اظهار کرد: نام‌گذاری این ایام نورانی به عنوان روز دختر، این پیام روشن را به جهان مخابره می‌کند که دختران ایران باید با عصمت، علم، عزت، نجابت، شجاعت، بصیرت، دشمن‌شناسی و ولایت‌پذیری حضرت معصومه(س) شناخته شوند.

وی ادامه داد: دختران نجیب این سرزمین، وارثان حقیقی این میراث ماندگار و تمدن‌ساز هستند و همین هویت عمیق دینی و فرهنگی، بزرگ‌ترین سد در برابر هجمه‌های فرهنگی جریان‌های همسو با طاغوت و استکبار جهانی است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: برخی تلاش می‌کنند از طریق رسانه و ابزارهای فرهنگی، سبک زندگی منحط، پوسیده و فاسد غربی را به دختران جامعه اسلامی تحمیل کنند، اما تربیت معنوی، انقلابی، حماسی و فطرت پاک دختران ایرانی، همراه با الگوهایی ماندگار چون حضرت معصومه(س)، مانع تحقق این اهداف شوم خواهد شد.

وی همچنین با یادآوری مظلومیت دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب گفت: شهادت این دختران معصوم، لکه ننگی ابدی بر پیشانی رژیم جنایتکار آمریکا و اسرائیل است و خون آنان، وجدان‌های بیدار جهان را متوجه عمق جنایت‌های این جریان منحوس کرده است.

دیلمی با تأکید بر اینکه کودک‌کشی، فساد اخلاقی و جنایت علیه بشریت، شناسنامه ثابت آمریکا و رژیم صهیونیستی است، اظهار کرد: همواره فریاد ملت ایران مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خواهد بود و ملت ما انتقام خون مظلومان و شهدای عزیز خود را خواهد گرفت.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه دفاع از کشور افزود: با وجود گذشت تنها یک هفته از شهادت قائد و مقتدای امت اسلام، مردم با حضوری اعجازگونه در میدان حاضر شدند و رستاخیزی توحیدی خلق کردند که نشان داد دست خدا با این ملت است و حمایت الهی همچنان جاری است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: پیروزی‌های اخیر در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، از انهدام مراکز حساس دشمن تا رسوایی ابرقدرتی آمریکا، همگی نشانه‌ای روشن از نصرت الهی و ناتوانی دشمنان در برابر اراده ملت مؤمن ایران است.

وی با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های متعدد در سطح استان همزمان با این ایام خجسته گفت: نشست‌های بصیرتی، محافل تدبری، مسابقات فرهنگی، فضاسازی میدانی و تکریم خانواده‌های معظم شهدا با محوریت تشکل‌های دینی و انقلابی در سراسر گلستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6804808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها