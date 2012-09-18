بزرگداشت روز ملی امامزادگان در 250 نقطه کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح ویژه برنامه های دهه کرامت و روز ملی تجلیل از امامزادگان( اول مهرماه) که امسال با شعار «امامزاده ها جلوه های معرفت و تربیت دینی» نامگذاری شده است؛ صبح سه شنبه 28 شهریورماه با حضور حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به سالروز ولادت حضرت معصومه(ع) تصریح کرد: تنها امامزاده ای که زیارت او مانند معصومان بهشت را بر انسان واجب می کند، زیارت مرقد حضرت معصومه(س) است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی ورود امامزادگان به سرزمین ایران، با ورود امام رضا(ع) و فشار خلفای اموی و عباسی به خاندان اهل بیت(ع) گفت: بعد از هجرت امام رضا(ع) به ایران حدود 12 هزار و 673 نفر از خاندان و بستگان ایشان به تدریج و در قالب کاروانهای مختلف به ایران وارد شدند.

وی افزود: برخی ادعا می کنند که هدف ورود این خاندان صرفا دیدار امام رضا(ع) بود اما اینگونه نیست چرا که بیشتر امامزادگان به دنبال روشنگری در میان مردم و گسترش محبت اهل بیت(ع) در جامعه بودند لذا این می بینیم که در مناطقی که امامزادگان هستند کمتر اهل سنت وجود دارند و این به دلیل ترویج فرهنگ تشیع و محبت اهل بیت(ع) است. امروز نیز هر امامزاده در هر منطقه ای به عنوان قطب معنوی منطقه خود آثار و برکات خاصی دارد از جمله گسترش فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) است.



معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به آغاز دهه کرامت، یادآور شد: ایام دهه کرامت با توجه به نزدیکی سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و ولادت حضرت امام رضا(ع)از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان «دهه کرامت» نامگذاری شده و در پی پیشنهاد سازمان اوقاف، اول مهرماه مصادف با پنجم ذی‌القعده روز ولادت امامزاده صالح بن موسی الکاظم (ع) در تقویم‌ها به نام «روز ملی بزرگداشت امامزادگان» نامگذاری شده است.

وی افزود: به مناسبت روز ملی تکریم امامزادگان در اول مهرماه در 31 استان و در 250 امامزاده سراسر کشور همایش بزرگی با حضور مسئولان هر استان برگزار خواهد شد و برنامه هایی شامل غبارروبی، آذین بندی، گل افشانی، خطبه خوانی و... اجرا می شود.

شرفخانی گفت: ارائه آثاری درباره شناخت امامزادگان در قالب کتاب از جمله توزیع کتاب « باغهای بهشتی» که در مورد شخصیت امامزادگان و برکات زیارت آنان است هممچنین کتابچه ای با نام« مهر و ماه» در مورد حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز در اختیرا علاقمندان قرار می گیرد.

وی با اشاره به وقایع اخیر در جهان اسلام و تحرکات وهابیون و سلفیون علیه اعتقادات شیعه در برخی از کشورها از جمله لیبی و تخریب حرم امامزاده حسن در این سرزمین، از برگزاری «کنگره بین المللی امامزادگان» خبر داد و گفت: لازم است ما به عنوان شیعه در زمینه مقابله با تحرکات وهابیون برنامه داشته باشیم.



معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهم برنامه های دهه کرامت و مشارکت این سازمان در برگزاری جشنواره رضوی یادآور شد: حدود 10 هزار قرآن برای شرکت کنندگان خارجی که در جشنواره رضوی شرکت می کنند در دهه کرامت فرستاده می شود.

حجت الاسلام شرفخانی در پایان به برنامه تربیت یک میلیون حافظ قرآن طی 4 سال توسط سازمان اوقاف اشاره کرد و افزود: امسال 250 هزار نفر را تحت پوشش آموزشهای خود قرار داده و در پایان دوره به آنان گواهینامه اعطا می شود. همچنین راه اندازی مرکز مجازی آموزش قرآن کریم در مرحله اول در رشته حفظ است که به زودی به شکل رسمی افتتاح می شود. تا کنون در این مرکز مجازی 152 هزار نفر ثبت نام کرده اند.