به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در این بازدید که با همراهی معاونین دادگستری استان و با هدف ارزیابی مستقیم روند رسیدگی به پروندهها انجام شد، به طور چهرهبهچهره با قضات، کارکنان اداری و همچنین تعدادی از مراجعان گفتگو کرد و از نزدیک در جریان فرایند رسیدگی موجود قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین ضمن استماع گزارش عملکرد شعب مختلف، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندهها تأکید کرد و با اشاره به حجم بالای پروندههای ارجاعی به محاکم تجدیدنظر استان مازندران، افزود: رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه به پروندهها، حق مسلم مراجعان است و هیچ بهانهای برای اطاله دادرسی قابل قبول نیست.
وی گفت: محاکم تجدیدنظر به عنوان مرجع ناظر بر آرای دادگاه بدوی، نقش کلیدی در تأمین عدالت و اتقان آراء دارند.
پوریانی در ادامه از تلاشهای شبانهروزی قضات و کارکنان محاکم قضایی استان مازندران قدردانی کرد و با تاکید بر لزوم حُسن خلق و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی، تصریح کرد: پاسخگویی به موقع به سوالات مردم و فراهم کردن شرایطی که مراجعان بدون دغدغه و سرگردانی درخواست خود را پیگیری کنند، بسیار مهم بوده و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه قابل قبول نیست.
گفتنی است رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه این بازدید ضمن گفتگو با تعدادی از مراجعین به شعب دادگاه تجدیدنظر استان، دستورات لازم را در خصوص درخواست های آنها صادر کرد.
نظر شما