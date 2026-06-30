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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

رسیدگی به درخواست‌های قضایی ۳۰۲ نفر از مردم مازندران

رسیدگی به درخواست‌های قضایی ۳۰۲ نفر از مردم مازندران

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران از بررسی و رسیدگی به درخواست‌های ۳۰۲ نفر از مراجعان در جریان جلسه ملاقات مردمی دادگستری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی از برگزاری جلسه ملاقات مردمی با حضور مسئولان قضایی استان خبر داد و اظهار کرد: در این برنامه، درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی ۳۰۲ نفر از مراجعان به صورت مستقیم و بدون واسطه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم و بی‌واسطه مسئولان قضایی با مردم از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت است، افزود: ملاقات‌های مردمی از برنامه‌های مهم و مستمر دستگاه قضایی استان به شمار می‌رود و این فرصت را فراهم می‌کند تا شهروندان بتوانند بدون واسطه، مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی خود را با مسئولان قضایی در میان بگذارند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی برای تکریم ارباب‌رجوع تصریح کرد: رعایت کرامت انسانی، تکریم مراجعان، برخورد مناسب و پاسخگویی شایسته به مردم از اصول اساسی خدمت‌رسانی در مجموعه قضایی استان است و همه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی این مهم را در تمامی مراحل ارائه خدمات مورد توجه قرار می دهند.

پوریانی همچنین بر ضرورت حسن خلق و اخلاق خوش در برخورد با مردم تأکید کرد و گفت: خوش‌رفتاری، سعه‌صدر، احترام به مراجعان و پاسخگویی دقیق، زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی خواهد بود.

وی با بیان اینکه رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر استان همواره پاسخگوی مردم هستند، خاطرنشان کرد: درِ اتاق رؤسا و دادستان‌ها به روی مردم باز است و شهروندان می‌توانند مسائل و درخواست‌های خود را با مسئولان قضایی مطرح کنند تا در چارچوب قانون، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی صادر شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: هدف از برگزاری این ملاقات‌ها، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی، شنیدن مستقیم مطالبات و دغدغه‌های شهروندان، تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها و رفع مشکلات آنان در چارچوب قوانین و مقررات است.

پوریانی با تأکید بر استمرار برگزاری جلسات ملاقات مردمی در دادگستری مازندران اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با رویکرد مردم‌محور، همواره خود را موظف به شنیدن سخنان مردم، پاسخگویی شفاف و پیگیری مطالبات قانونی آنان می‌داند و این برنامه‌ها در مرکز مازندران و حوزه های قضایی سراسر استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی، افزایش رضایتمندی مراجعان و تقویت ارتباط نزدیک و مؤثر میان مردم و مسئولان قضایی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6875484

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