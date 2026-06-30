به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی از برگزاری جلسه ملاقات مردمی با حضور مسئولان قضایی استان خبر داد و اظهار کرد: در این برنامه، درخواستها، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی ۳۰۲ نفر از مراجعان به صورت مستقیم و بدون واسطه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم و بیواسطه مسئولان قضایی با مردم از مهمترین راهکارهای ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت است، افزود: ملاقاتهای مردمی از برنامههای مهم و مستمر دستگاه قضایی استان به شمار میرود و این فرصت را فراهم میکند تا شهروندان بتوانند بدون واسطه، مسائل، دغدغهها و مشکلات حقوقی و قضایی خود را با مسئولان قضایی در میان بگذارند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی برای تکریم اربابرجوع تصریح کرد: رعایت کرامت انسانی، تکریم مراجعان، برخورد مناسب و پاسخگویی شایسته به مردم از اصول اساسی خدمترسانی در مجموعه قضایی استان است و همه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی این مهم را در تمامی مراحل ارائه خدمات مورد توجه قرار می دهند.
پوریانی همچنین بر ضرورت حسن خلق و اخلاق خوش در برخورد با مردم تأکید کرد و گفت: خوشرفتاری، سعهصدر، احترام به مراجعان و پاسخگویی دقیق، زمینهساز افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی خواهد بود.
وی با بیان اینکه رؤسای دادگستریها و دادستانهای سراسر استان همواره پاسخگوی مردم هستند، خاطرنشان کرد: درِ اتاق رؤسا و دادستانها به روی مردم باز است و شهروندان میتوانند مسائل و درخواستهای خود را با مسئولان قضایی مطرح کنند تا در چارچوب قانون، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی صادر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: هدف از برگزاری این ملاقاتها، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی، شنیدن مستقیم مطالبات و دغدغههای شهروندان، تسریع در روند رسیدگی به درخواستها و رفع مشکلات آنان در چارچوب قوانین و مقررات است.
پوریانی با تأکید بر استمرار برگزاری جلسات ملاقات مردمی در دادگستری مازندران اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با رویکرد مردممحور، همواره خود را موظف به شنیدن سخنان مردم، پاسخگویی شفاف و پیگیری مطالبات قانونی آنان میداند و این برنامهها در مرکز مازندران و حوزه های قضایی سراسر استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی، افزایش رضایتمندی مراجعان و تقویت ارتباط نزدیک و مؤثر میان مردم و مسئولان قضایی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.
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