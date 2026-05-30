به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی عصر شنبه به همراه جمعی از مسئولان قضایی استان با حضور در شهرستان دهگلان، روند فعالیت واحدهای مختلف قضایی این شهرستان را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی در این بازدید ضمن بررسی وضعیت شعب دادگاهها، دادسرا و واحد اجرای احکام، آخرین آمار پروندههای موجود را مورد رصد قرار داد و بر ضرورت ساماندهی امور شعب و ارتقای کیفیت پاسخگویی به مراجعان تأکید کرد.
وی در نشست با قضات و کارکنان دستگاه قضایی دهگلان، با قدردانی از تلاشهای مجموعه قضایی استان، اظهار کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر مبانی ولایتمداری و ارزشهای انقلاب اسلامی استوار است و مسئولان در تمامی سطوح وظیفه دارند در چارچوب این اصول به مردم خدمت کنند.
رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه تحقق عدالت مهمترین رسالت مجموعه قضایی است، افزود: رعایت حقوق شهروندان، برخورد مناسب با مراجعان و پاسخگویی شفاف به مطالبات قانونی مردم باید در همه واحدهای قضایی مورد توجه قرار گیرد.
وی مردم استان کردستان را شایسته بهترین خدمات دانست و گفت: خدمت صادقانه، پیگیری مستمر مطالبات قانونی و تکریم ارباب رجوع از مهمترین وظایف کارکنان دستگاه قضایی است.
حسینی همچنین بر اجرای دقیق برنامههای تحول و تعالی قوه قضاییه تأکید کرد و افزود: دستیابی به اهداف پیشبینیشده در این سند نیازمند برنامهریزی منسجم، نظارت مستمر و همکاری همه بخشهای قضایی استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار دقت بیشتر در رسیدگی به پروندهها شد و اظهار کرد: مدیریت صحیح زمان رسیدگی و تعیین اوقات دادرسی بر اساس برنامهریزی دقیق، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از انباشت پروندهها دارد.
رئیس کل دادگستری کردستان در حاشیه این سفر نیز با شماری از شهروندان مراجعهکننده به دادگستری دهگلان دیدار و پس از استماع درخواستهای آنان، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی صادر کرد.
