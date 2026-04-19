شاعر کامیارانی «چهره هنر انقلاب کردستان» شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معرفی چهره هنر انقلاب اسلامی استان شامگاه شنبه با حضور محسن مؤمنی شریف، نویسنده و پژوهشگر برجسته کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان، جمعی از مسئولان و مردم در میدان آزادی سنندج برگزار شد.

در این مراسم، علی قیسوندی شاعر توانمند اهل کامیاران که در سال ۱۴۰۴ حضوری فعال و اثرگذار در عرصه ادبیات کشور داشت، به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی استان کردستان معرفی شد و با اهدای لوح تقدیر و تندیس هفته هنر انقلاب مورد تجلیل قرار گرفت.

قیسوندی در سال گذشته با سروده‌هایی به زبان‌های کردی و فارسی، به‌ویژه در مناسبت‌هایی همچون ماه مبارک رمضان و رویدادهای ملی از جمله «جنگ ۱۲ روزه»، نقش‌آفرینی قابل توجهی در فضای ادبی کشور داشته است.

این شاعر متولد سال ۱۳۵۱، معلم بازنشسته آموزش و پرورش و دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی است که در کارنامه خود افتخارات متعددی از جمله کسب رتبه در جشنواره شعر رضوی، جشنواره‌های شعر عاشورایی در شهرهایی چون قروه و شیراز، جشنواره شعر «پیامبر مهربانی» در زاهدان و عنوان معلم نمونه شهرستان را دارد.

وی همچنین در سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از شاعران برگزیده استان، در محفل ادبی سالانه شاعران با حضور رهبر انقلاب که هر ساله در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، حضور یافته است.

گفتنی است؛ هر ساله از ۲۰ تا ۲۷ فروردین‌ماه، همزمان با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، به پیشنهاد حوزه هنری و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان «هفته هنر انقلاب اسلامی» نامگذاری شده و در این ایام برنامه‌های متنوعی در سراسر کشور برگزار می‌شود.