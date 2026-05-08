۱۳۳ شعر به دبیرخانه جشنواره «آیات» همدان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم زرنشان در شورای اجرایی جشنواره ملی شعر آیات از دریافت ۱۳۳ اثر شعر آیات از استان‌های مختلف کشور خبر داد و اظهار کرد: آثار رسیده در بخش‌های کودک، نوجوان و نهج‌البلاغه مورد داوری قرار می‌گیرند و در هر بخش سه نفر به‌عنوان برگزیده معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به ترکیب هیئت داوران جشنواره افزود: در بخش کودک استاد جواد محقق و استاد محمود پوروهاب مسئولیت داوری آثار را بر عهده دارند و در بخش نوجوان نیز استاد شاهین رهنما و استاد حمید هنرجو به ارزیابی آثار می‌پردازند.

دبیر تخصصی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» ادامه داد: جشنواره ملی شعر «آیات» با هدف ترویج مفاهیم دینی، قرآنی و نهج‌البلاغه در میان نسل کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

آثار دینی و قرآنی در تراز ملی و فاخر تولید شود

جواد محقق داور بخش کودک جشنواره ملی «آیات» در ادامه با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت آثار دینی گفت: آثاری که با نام دین و قرآن تولید می‌شوند باید در سطح ملی، فاخر و اثرگذار باشند و این حوزه ظرفیت بالایی برای خلق آثار ارزشمند دارد.

وی با اشاره به جایگاه والای مفاهیم قرآنی در ادبیات بیان کرد: قرآن کریم خود بر تمایز کلام وحی با شعر تأکید دارد و همین موضوع ضرورت توجه ویژه به حفظ شأن و حرمت مفاهیم قرآنی در آثار ادبی را دوچندان می‌کند.

داور بخش کودک جشنواره ملی «آیات» افزود: ادبیات فارسی همواره بستری برای انتقال معارف و مفاهیم ارزشمند بوده و در این مسیر، هم نظم و هم نثر در خدمت بیان اندیشه و معنا قرار گرفته‌ است.

محقق با اشاره به تجربه برگزاری کنگره شعر طلاب گفت: از برگزاری این رویداد از سال ۱۳۵۴ علمای شاعر بسیاری معرفی شدند و این تجربه نشان می‌دهد ادبیات دینی ظرفیتی جریان‌ساز و اثرگذار در عرصه فرهنگ و هنر دارد.